Alias ‘Demonio’, ‘Wilmer’ y ‘Angélica’, son los tres capturados por el homicidio de Cristian Herrera. / Foto: Policía Nacional.

Cúcuta

El análisis de más de 400 horas de video de cámaras de seguridad permitió que las autoridades capturaran este martes 9 de junio a tres personas que estarían relacionadas con el homicidio del periodista Cristian Herrera en Cúcuta.

De acuerdo con la información de las autoridades, los capturados serían conocidos en el mundo criminal con los alias de ‘Demonio’, ‘Wilmer’ y ‘Angélica’.

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Se trata del presunto sicario, quien disparó en nueve oportunidades contra el comunicador social, acabando con su vida, y una pareja que estaría implicada en actividades relacionadas con logística y transporte.

“Gracias al trabajo articulado de inteligencia e investigación criminal, logramos identificarlos y judicializarlos. Ningún hecho contra la vida y contra la libertad de prensa quedará en la impunidad", señaló el general Guillermo Oswaldo Rincón Zambrano a través de @DirectorPolicía en la red social X.

‘Demonio’ sería sicario de la “Familia P”

En rueda de prensa, el coronel Libardo Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, indicó que alias ‘Demonio’ sería un sicario de la “Familia P”.

“Las informaciones preliminares señalan que el sicario haría parte de la estructura de la banda delincuencial Familia P, que delinque acá en la ciudad de Cúcuta”, dijo el coronel. Aseguró además que “el día de ayer se le realizó un allanamiento a la celda del presunto cabecilla de esta banda delincuncial que delinque en la ciudad de Cúcuta y las labores investigativas le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, quien es la que orienta el proceso investigativo”.

Agregó además que contaron con e”l apoyo de varias personas para lograr la captura de los presuntos responsables. A estas personas se les pagará los 100 millones de recompensa ofrecidos de lmanera conjunta entra la Gobernación de Norte de Santander y la alcaldía de Cúcuta.

“Hay un taxista que minutos antes estuvo reunido con el presunto sicario. También hay una mujer, quien estuvo con el sicario y con taxista, y dentro de las labores investigativas logramos establecer que las tres personas tenían relación entre sí y por eso, van a ser presentadas ante un juez de la República, por esa planeación, ejecución y labores previas e inteligencia que realizaron en contra del periodista Cristian Herrera”, explicó el coronel Ojeda,

“Iniciamos unas labores de vigilancia y seguimiento sobre cuatro inmuebles, donde logramos ubicar a estas personas. Desde el día domingo instalamos todas las capacidades institucionales sobre estos inmuebles y hoy fueron capturados los tres presuntos autores materiales de este homicidio y continuamos con la labor para establecer quienes o quien fue el determinador del periodista Cristian Herrera”.

El sicario pretendía salir de Cúcuta

De acuerdo con la información preliminar que han entregado las autoridades, el presunto sicario pretendía salir en las próximas horas de Cúcuta.

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“Probablemente el hombre ya estaba buscando salir de la ciudad, como normalmente lo pueden hacer, y es allí cuando la unidad de inteligencia pone en conocimiento a la unidad operativa de la Sijín, y la Sijín materializa la captura”, aseguró a Caracol Radio el coronel Stik Amaral, director del Gaula Militar.

Cristian Herrera fue asesinado el pasado sábado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, cuando llegaba a la casa de su suegra, en compañía de su familia.