Nueva masacre en Cúcuta: tres hombres fueron asesinados

Cúcuta.

Una masacre se registró este sábado en Cúcuta, donde tres hombres fueron asesinados y otro resultó herido tras un ataque armado ocurrido en una cancha del barrio María Paz.

De acuerdo con la información preliminar, cinco hombres se encontraban en el lugar y, presuntamente, estarían consumiendo estupefacientes cuando fueron abordados por personas armadas que les dispararon.

Cuatro de ellos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a diferentes centros asistenciales.

Sin embargo, pese a la atención médica, tres fallecieron.

Un cuarto hombre permanece bajo atención médica, mientras que el quinto logró salir ileso del ataque.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas oficialmente por las autoridades.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables y los móviles de este hecho, sin descartar inicialmente que pueda tratarse de un ajuste de cuentas.

Con este caso, ya serían seis las masacres registradas este año en Cúcuta y su área metropolitana, de acuerdo con el consolidado de hechos violentos reportados en la zona. Entre los casos anteriores se encuentran hechos ocurridos en el municipio de El Zulia, el asentamiento humano El Talento, frente al conjunto residencial Hibiscos, la trocha Cormoranes y la vereda El Potro.