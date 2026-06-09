“Es un dolor inexplicable”: esposa del periodista Cristian Herrera, asesinado en Cúcuta

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Cúcuta

Las balas que silenciaron el trabajo periodístico de Cristian Herrera, dejan un vacío, no solo en los medios de comunicación de Cúcuta, sino en una familia, conformada por dos hijos de 19 y 12 años y una esposa que hoy llora la partida de su compañero de vida, su amor durante los últimos 24 años.

Karla Niño, esposa de Cristian Herrera, en diálogo con 6AMW de Caracol Radio, narró cómo fueron los últimos momentos del comunicador, horas previas a ser asesinado por un sicario en el barrio Quinta Oriental.

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“Todos los temas que él manejaba eran de orden público, judicial. Esta ciudad es una ciudad en donde se ven muchas cosas de violencia que él en su página publicaba", explicó la mujer.

Resaltó que no tiene conocimiento de amenazas contra el periodista, puesto que él prefería no hablar de estos temas en familia. “Decirle que yo supiera puntualmente algún tipo de amenaza, no, porque él siempre nos mantenía al margen para protegernos, para no generar esa sensación de miedo con los niños, conmigo. Él siempre era quien afrontaba todo, quien hacía todo”.

Añadió Karla Niño, que Cristian, en sus medios digitales, publicaba constantemente temas relacionados a investigaciones judiciales, pero también a presuntos casos de corrupción en la región. “Él había sido bastante crítico y con sus posturas muy bien puestas”.

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¿Por qué no estaba con sus escoltas?

De acuerdo con la versión entregada por la esposa del periodista asesinado, ese día se encontraban de descanso y no tenían planeado salir de casa. Sin embargo, tuvieron que hacerlo para cumplir con unos compromisos de sus hijos.

“Ese sábado era de descanso. Estábamos en la casa, no pensábamos salir. Cristian tenía sueño y que no quería salir, pero bueno, tuvimos que salir por un tema de la niña, teníamos que recogerle unos retenedores", explicó Karla.

Relató que “él le dijo a los escoltas que no iba a salir. Salimos fue por algo inesperado, porque se nos olvidó que teníamos que recoger los retenedores de Gaby (su hija mayor) y nos fuimos a eso. Fuimos y pasamos a comprar unas cosas para la limpieza de los retenedores y demás. De ahí pasamos a almorzar con mi mamá y fue en es momento donde sucede todo”.

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Cristian había solicitado a la UNP protección para su familia

Durante la entrevista en 6AMW de Caracol Radio, Karla Niño dio a conocer además que Cristian Herrera había solicitado a la UNP protección para su familia.

"Él siempre le había solicitado a la Unión Nacional de Protección que su esquema fuera extendido a su familia, porque él sabía los riesgos que tiene su profesión. Todo el tiempo sentía que los temas que él manejaba eran bastante difíciles".

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Pide justicia por el homicidio de su esposo

Expresó Karla que las autoridades tomaron el homicidio de Herrera "como un tema de derechos humanos, entonces hay mucha mayor atención“, frente al caso.

Pidió que este hecho sicarial no quede impune, y que no solamente se logré dar con el paradero del sicario, sino también con los autores intelectuales de este crimen.

“Es un dolor que es inexplicable. Cuando uno tiene un dolor, saber en dónde sobarse. Esto no sé en dónde sobarme porque me duele el alma”, concluyó la viuda.

Escuche la entrevista completa: