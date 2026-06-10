Lluvias en Ocaña dejan un muerto, seis heridos y obligan a evacuar siete viviendas

Un muerto y cinco heridos dejó deslizamiento de tierra sobre una vivienda en Ocaña. / Foto: Cortesía.

Ocaña

Los torrenciales aguaceros que han caído sobre el municipio de Ocaña durante los últimos días y que han generado varias emergencias, dejan hasta el momento un hombre muerto, seis personas más heridas y la evacuación de siete familias.

Gustavo Pava, Secretario de Gestión de Riesgos de ese municipio, confirmó a Caracol Radio, que la emergencia más grave se presentó el pasado domingo en el barrio San Fermín, cuando un alud de tierra impactó una vivienda, dejando como saldo un hombre de 26 años muerto y seis personas más heridas, entre ellas varios menores de edad.

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“Debido a las fuertes lluvias que se presentaron durante el fin de semana en gran parte del municipio de Ocaña, exactamente en el casco urbano, dejan lamentablemente un saldo de seis personas heridas, entre esas cuatro menores de edad, una femenina y el fallecimiento de un joven de sexo masculino, aproximadamente de 26 años”, indicó el funcionario.

Organismos de socorro atendieron la emergencia

Tras la afectación sobre el inmueble, organismos de socorro acudieron al lugar para adelantar labores de rescate y atender a los afectados.

“Gracias a la rápida acción por parte del Cuerpo de Bomberos, de la Defensa Civil y demás organismos de socorro, se logró hacer el rescate de las demás personas y se trasladaron a un centro hospitalario donde recibieron atención médica”, señaló.

Los heridos presentaron traumas en sus extremidades y heridas en sus cráneos.

Siete familias más fueron evacuadas

Pava resaltó además que, personal técnico de su despacho adelantó inspecciones en el sector donde se presentó esta emergencia, logrando identificar el peligro latente que habían sobre otros inmuebles.

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“Se hizo un peritaje en el sector evaluando la situación estructural de las viviendas, como también de la ladera en este sector, donde se genera la evacuación voluntaria de siete viviendas más, un total de unas 25 personas, debido a que todavía existe el riesgo de que pueda presentarse un nuevo deslizamiento de tierra”, manifestó el funcionario.

Mientras las autoridades continúan con los monitoreos en la zona, las familias afectadas están recibiendo ayudas humanitarias.

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Otras emergencias

Las fuertes precipitaciones en Ocaña también han general inundaciones y caídas de árboles en varios sectores de ese municipio.

“El fin de semana fue pasado por agua. Aparte de eso se nos presentaron caídas de árboles en vías principales, inundaciones en barrios como Santa Cruz y Villa Nueva, que generan afectaciones a las viviendas y a los enseres de estas mismas viviendas”, indicó Pava.