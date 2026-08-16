Organizaciones sindicales rechazan ataque contra misión médica en Norte de Santander

Norte de Santander.

El ataque contra el hospital de Ábrego, donde permanecían los militares heridos tras la incursión registrada en zona rural del municipio, provocó el rechazo de organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos, que advirtieron sobre la grave vulneración de la misión médica y las condiciones de riesgo a las que fueron sometidos los trabajadores de la salud.

Cuestionaron que el personal sanitario haya quedado en medio de las confrontaciones armadas, pese a que su labor está amparada por el principio de neutralidad y tiene como único propósito garantizar la atención de quienes requieren asistencia médica.

Aristídes Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte, expresó a Caracol Radio su solidaridad con los trabajadores del hospital y condenó que hayan sido objeto de acciones armadas mientras cumplían con su deber.

“Rechazamos toda violación a la misión médica. Nos solidarizamos con nuestros compañeros trabajadores del hospital de Ábrego, que ayer recibieron un ataque sin ellos estar inmersos en este conflicto”, manifestó.

El dirigente sindical señaló que lo ocurrido evidencia el riesgo que enfrentan los trabajadores de la salud en medio de la confrontación armada y recordó que quienes integran la misión médica no participan de las hostilidades.

“Es lamentable que los grupos al margen de la ley no respeten a quienes fuimos formados única y exclusivamente para salvar vidas”, afirmó Hernández.

Por ello, hizo un llamado directo a los actores armados para que respeten los centros asistenciales, al personal sanitario y las condiciones necesarias para prestar atención a la población, independientemente de quién requiera el servicio.

“Nosotros hacemos un llamado muy fraterno a todos los grupos al margen de la ley a que respeten la misión médica, a que nos dejen trabajar, a que no nos mezclen en el conflicto”, sostuvo.

Hernández insistió en que la atención en salud no puede estar condicionada por la confrontación armada.

“Como llega X llega a B y a esos hay que atender, el personal médico debe garantizar asistencia a cualquier persona que llegue a un centro hospitalario”, señaló.

El pronunciamiento se produce luego de una noche y madrugada de alta tensión para los trabajadores del hospital de Ábrego, quienes, según lo denunciado, tuvieron que resguardarse dentro de las instalaciones mientras se desarrollaban las acciones armadas en el sector.

“Lamentable que en esta época que estamos viviendo estén pasando estos hechos que dejan mucho que lamentar. No estamos inmiscuidos en el conflicto armado, la misión médica se respeta”, concluyó el presidente de Asintraser Salud Norte.