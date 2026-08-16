Ábrego, Norte de Santander, vuelve a toque de queda y ley seca tras jornada de violencia

Norte de Santander.

Luego de la grave jornada de violencia registrada entre la noche del sábado 15 y la madrugada de este domingo 16 de agosto, las autoridades de Ábrego volvieron a decretar toque de queda y ley seca en el municipio.

La decisión se adopta después del ataque perpetrado contra tropas del Ejército en el sector Los Piñitos, sobre la vía Ábrego-Ocaña, que dejó asesinado al soldado profesional Neiver Madera Ricardo y cinco militares más heridos.

De acuerdo con el Ejército, la acción habría sido ejecutada por integrantes del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN mediante el lanzamiento de más de nueve artefactos explosivos desde drones.

La situación de orden público se extendió durante la madrugada, con presencia de hombres armados en el casco urbano y nuevos hechos violentos que generaron temor entre la comunidad.

Incluso, mientras los militares heridos eran atendidos en el hospital de Ábrego, se registraron ataques contra este centro asistencial, obligando al personal médico a buscar refugio.

Las primeras medidas de toque de queda y ley seca, decretadas para la noche del sábado, finalizaron este domingo a las 5:00 de la mañana.

Sin embargo, ante la persistencia de las condiciones de seguridad, la administración municipal determinó establecer nuevamente estas restricciones.

El nuevo toque de queda y la ley seca comenzarán este domingo 16 de agosto a las 7:00 de la noche y se extenderán hasta las 5:00 de la mañana del lunes 17 de agosto.

La Alcaldía pidió a los habitantes acatar las medidas y actuar con prudencia, señalando que fueron adoptadas con el propósito de preservar la integridad y seguridad de la población.