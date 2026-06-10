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10 jun 2026 Actualizado 12:20

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Golpe a finanzas del Eln en el área metropolitana de Cúcuta

Autoridades ocuparon bienes de ese grupo ilegal

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La Policía Nacional a través de la Dijin desarrolló la Operación “Orión” en los municipios de Villa del Rosario (Norte de Santander) e Itagüí (Antioquia) donde se ocuparon 5 bienes valorados en $4.295 millones de pesos, vinculados al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Los activos 1 casa, 1 apartamento, 2 vehículos y 1 motocicleta que pertenecían presuntamente a narcotraficantes al servicio del Frente Criminal Luis Enrique León Guerra del Grupo Armado Organizado ELN, que delinque en Tibú (Norte de Santander), bajo el liderazgo de los alias ‘Juancho’ y ‘Yinier’.

El Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL, afirmó que “la investigación judicial determinó que entre 2016 y 2018, esta red fue responsable del envío de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, cargamento avaluado en $12.5 millones de dólares”

Y agregó “la droga se procesaba en laboratorios de la región del Catatumbo, se acopiaba y luego se transportaba vía terrestre hacia Venezuela para su posterior exportación. Los responsables ya fueron condenados y se encuentran privados de la libertad”.

La Policía Nacional reafirman su interés en avanzar en la desarticulación de las economías ilícitas que impactan el sistema financiero del país y que sirven como fuente de financiación para los grupos ilegales que afectan la tranquilidad en el departamento de Norte de Santander.

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