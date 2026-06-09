Este martes los periodistas de Norte de Santander protestarán por el homicidio de Cristian Herrera

Norte de Santander

El Círculo de Periodistas y Comunicadores de Norte de Santander convocó para este martes 9 de junio a un plantón de protesta por el asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido el pasado sábado 6 de junio en la ciudad de Cúcuta.

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El punto de encuentro para esta protesta es el emblemático parque Santander, en pleno corazón de la ciudad de Cúcuta, donde los periodistas nortesantandereanos alzaran su voz, a partir de las 9 de la mañana, en rechazo al vil homicidio del comunicador social.

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El gordo Cristian, como era conocido entre sus colegas, era un periodista apasionado por las fuentes judiciales. Dedicó más de 25 años a los medios de comunicación en el nororiente colombiano, logrando el reconocimiento por sus cubrimientos en casos judiciales y denuncias por corrupción.

Sus colegas lamentan su partida

"Como periodista cucuteño, rechazo tajantemente la forma tan vil en que apagaron la vida de nuestro compañero Cristian Herrera", dijo Fabián Silva, reconocido periodista digital de la ciudad.

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“Exigimos a las autoridades que aceleren las investigaciones que den con los autores materiales e intelectuales de este asesinato”, expresó a Caracol Radio, Camilo Picón, otro reconocido comunicador de la zona de frontera.

Y es que para el gremio, ejercer esta profesión se ha convertido en una labor de alto riesgo. “Hacer periodismo en Norte de Santander es como caminar en un campo minado y muestra de ello fue lo que sucedió con el colega Cristian Herrera”, dijo María José Salcedo, periodista del diario La Opinión, mismo que fue la casa periodista de Herrera por más de dos décadas.

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Millonaria recompensa

Hasta 100 millones de pesos ofrecen las autoridades para dar con los responsables del asesinato de Herrera, quien además hacia parte de la Fundación para la Libertad de Prensa.

Las últimas publicaciones de Cristian Herrera en sus redes sociales habla de un electo congresista, quien estaría siendo investigado por la Fiscalía.