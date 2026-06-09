Cúcuta registra 154 agresiones contra periodistas, advierte la FLIP

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su preocupación por las condiciones de seguridad para los periodistas en Cúcuta tras el asesinato de Cristian Herrera y reiteró su llamado a las autoridades para avanzar en las investigaciones y fortalecer las medidas de protección para el gremio.

Daniel Chaparro, subdirector de la FLIP, aseguró que desde 2024 la organización ha venido alertando sobre los riesgos que enfrentan los comunicadores en la capital nortesantandereana. “Es la ciudad más peligrosa para ejercer el oficio en Colombia. Contamos no sólo con 154 casos registrados de agresiones a periodistas, sino que 72 de estas agresiones son amenazas”, afirmó.

Chaparro lamentó el asesinato de Cristian Herrera, quien además hacía parte de la red de corresponsales de la organización. “Con el asesinato de Cristian no sólo se va un gran periodista que cubría temas judiciales y de orden público, sino también una fuente primaria que nos permitía alertar sobre la situación de riesgo para otros periodistas en la región”, señaló.

Según la FLIP, las amenazas contra periodistas en Cúcuta provienen de distintos sectores. “Aquí amenazan a los periodistas porque hablan, porque se callan o por la forma en que titulan”, indicó Chaparro, quien advirtió que informar sobre temas relacionados con criminalidad y corrupción continúa representando un alto riesgo.

El directivo también cuestionó la efectividad de las rutas institucionales de protección existentes. “Las autoridades señalan que tienen rutas de atención, pero no están siendo confiables para la debida atención de los periodistas cuando reportan sus casos”, sostuvo.

Además, reveló que en Cúcuta se encuentra el periodista más amenazado del país. “Hasta el momento no tiene un esquema de protección que esté a la altura de su nivel de riesgo”, aseguró.

La FLIP reiteró su llamado a las autoridades nacionales y regionales para adoptar medidas urgentes que garanticen la seguridad de los periodistas y permitan ejercer la labor informativa sin amenazas ni presiones.