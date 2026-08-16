FENALPER alerta por agravamiento de la crisis humanitaria en el Catatumbo

Norte de Santander.

La Federación Nacional de Personerías de Colombia (FENALPER), alertó sobre el agravamiento de la situación humanitaria en el Catatumbo y rechazó los hechos violentos registrados en Ábrego, Norte de Santander.

En un pronunciamiento, la Federación manifestó su preocupación por los recientes hechos de violencia que, según señaló, se suman a las afectaciones contra la población civil y al incremento de los riesgos para las comunidades y quienes ejercen labores de defensa de los derechos humanos en diferentes municipios de la región.

La organización advirtió que estos hechos no pueden analizarse de manera aislada, debido a la sucesión de episodios violentos registrados durante los últimos días en distintos municipios del Catatumbo, donde también se han reportado civiles gravemente afectados por artefactos explosivos, riesgos derivados de enfrentamientos y un ambiente de amenaza y estigmatización contra líderes comunitarios y servidores públicos.

FENALPER hizo especial énfasis en las condiciones de seguridad de los personeros municipales, quienes continúan desarrollando su labor constitucional en territorios afectados por el conflicto.

La Federación recordó que documentar las afectaciones, acompañar a las comunidades, verificar situaciones humanitarias y exigir el respeto de los derechos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario hace parte de sus funciones.

En ese sentido, rechazó cualquier amenaza, señalamiento o estigmatización contra los personeros, sus funcionarios, líderes sociales y comunitarios.

Advirtió que vincular sin fundamento a quienes ejercen estas labores con alguno de los actores armados incrementa injustificadamente su exposición y puede generar consecuencias graves para su vida, integridad y libertad.

La Federación hizo un llamado al Gobierno Nacional, los ministerios de Defensa y del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades territoriales para fortalecer de manera coordinada las medidas de prevención y protección de la población civil y evaluar de inmediato las condiciones de seguridad de los personeros y demás defensores de derechos humanos que desarrollan sus funciones en el Catatumbo.

Asimismo, pidió a todos los actores involucrados en las hostilidades respetar de manera irrestricta a la población civil, la misión médica, las autoridades civiles y a quienes desarrollan labores humanitarias y de defensa de los derechos humanos, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Derecho Internacional Humanitario.

FENALPER insistió en que el Catatumbo no puede acostumbrarse a vivir entre explosivos, enfrentamientos y miedo, y aseguró que continuará acompañando a las personerías municipales de Norte de Santander y articulando acciones institucionales para visibilizar los riesgos que enfrentan las comunidades y quienes trabajan desde los territorios por la defensa de los derechos humanos.