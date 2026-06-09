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09 jun 2026 Actualizado 23:02

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Cúcuta

Fue capturado el presunto sicario del periodista Cristian Herrera, en Cúcuta

También fue capturada una pareja, que al parecer le hizo seguimiento al periodista para conocer sus movimientos.

Cristian Herrera. / Foto: La Opinión.

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Este martes 9 de junio fue capturado en Cúcuta el presunto sicario del periodista Cristian Herrera. La captura de esta persona se dio en inmediaciones de la terminal de transportes de la capital nortesantandereana.

De acuerdo a información obtenida por Caracol Radio, este hombre se encontraba al interior de un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida novena del barrio Pueblo Nuevo de Cúcuta.

Al parecer, esta persona pretendía salir de viaje en las próximas horas.

A esta hora, el capturado es trasladado al búnker de la Fiscalía en la ciudad de Cúcuta.

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Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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