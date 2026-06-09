Fue capturado el presunto sicario del periodista Cristian Herrera, en Cúcuta

Cúcuta

Este martes 9 de junio fue capturado en Cúcuta el presunto sicario del periodista Cristian Herrera. La captura de esta persona se dio en inmediaciones de la terminal de transportes de la capital nortesantandereana.

De acuerdo a información obtenida por Caracol Radio, este hombre se encontraba al interior de un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida novena del barrio Pueblo Nuevo de Cúcuta.

Al parecer, esta persona pretendía salir de viaje en las próximas horas.

A esta hora, el capturado es trasladado al búnker de la Fiscalía en la ciudad de Cúcuta.

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