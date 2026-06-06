¿Se puede embargar una propiedad horizontal? Casos en los que SÍ y NO sería posible, según la Ley

¿Se puede destituir un administrador de propiedad horizontal en Colombia? Así sería el procedimiento

Vivir en un conjunto residencial o en un edificio bajo el régimen de propiedad horizontal no significa que el inmueble esté exento de medidas judiciales.

De hecho, cuando existen deudas pendientes o incumplimientos económicos, la vivienda podría ser objeto de embargo, siempre que se cumplan ciertas condiciones legales.

La posibilidad de que una propiedad horizontal sea embargada genera dudas frecuentes entre propietarios y residentes. Por ello, es importante entender qué bienes pueden verse afectados y cuáles cuentan con protección jurídica.

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¿Se puede embargar una propiedad horizontal?

Uno de los errores más comunes es pensar que los apartamentos, casas o locales ubicados dentro de una propiedad horizontal tienen un tratamiento diferente frente a los procesos de cobro.

La realidad es que cualquier bien privado puede ser embargado si su dueño enfrenta una obligación económica que no ha sido pagada y un juez ordena la medida dentro de un proceso legal.

Esto significa que el hecho de pertenecer a un conjunto o edificio no elimina la posibilidad de que el inmueble responda por las deudas de su propietario.

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Deudas que pueden llevar al embargo de un inmueble

Existen diferentes situaciones en las que una autoridad judicial puede ordenar el embargo de una unidad privada dentro de una propiedad horizontal.

Entre las más frecuentes se encuentran:

Mora en créditos hipotecarios.

Procesos ejecutivos por deudas con particularidades o empresas

Obligaciones tributarias pendientes

Incumplimiento reiterado en el pago de cuotas de administración.

Condenas judiciales que impliquen el pago de dinero

Casos en los que el embargo puede tener restricciones

La legislación colombiana contempla mecanismos de protección para determinadas viviendas.

Cuando un inmueble está amparado por figuras como el patrimonio de familia o la afectación a vivienda familiar, pueden existir limitaciones para adelantar procesos de embargo, dependiendo del origen de la deuda y de las circunstancias particulares del caso.

Sin embargo, estas protecciones no son absolutas y cada situación debe ser analizada de manera individual.

¿Qué pasa si una propiedad horizontal es embargada?

La orden de embargo no implica que el propietario pierda inmediatamente la posesión del inmueble. En la mayoría de los casos, la vivienda continúa ocupada mientras avanza el proceso judicial.

No obstante, si la deuda persiste y no se alcanza un acuerdo de pago, el procedimiento puede avanzar hasta el secuestro y posterior remate del bien para satisfacer la obligación pendiente.