Hospital de La Merced (Caldas) suspende servicios a usuarios de Nueva EPS por deuda de $708 millones

La Merced

La medida de suspender servicios a 1.275 afiliados de Nueva EPS en la E.S.E. Hospital La Merced es porque la Nueva EPS no paga desde marzo la deuda de $ 708 millones, situación representa un alto riesgo financiero que compromete la continuidad en la prestación de servicios.

Mónica Mejía, gerente del hospital, lamenta que a pesar de que se han realizado múltiples gestiones ante las entidades departamentales y nacionales, no ha habido solución. “Realmente la situación se torna muy preocupante, dado que la cartera asciende a $ 708 millones. Han pagado cifras muy bajas entre 10 millones y 20 millones de pesos, números que no amortiguan el total, por lo que tenemos suspendido el servicio de consulta externa, excepto urgencias”.

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Mejía, agrega que ante nuevos compromisos de pago acordados con las directivas nacionales y la persona encargada en Manizales, estos no se han cumplido. “Necesitamos llegar a acuerdos efectivos, puesto que el servicios para nuestros usuarios se ve afectada”.

La gerente aclara que los sueldos del talento humano del hospital no se ha visto comprometido, pese al contexto financiero que atraviesan actualmente.