Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 jun 2026 Actualizado 13:55

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Manizales

Hospital de La Merced (Caldas) suspende servicios a usuarios de Nueva EPS por deuda de $708 millones

Las directivas tomaron la decisión, ya que desde hace más de tres meses la cartera viene en aumento.

Parque principal en La Merced, Caldas. Facebook: E.S.E. Hospital La Merced.

Parque principal en La Merced, Caldas. Facebook: E.S.E. Hospital La Merced.

Parque principal en La Merced, Caldas. Facebook: E.S.E. Hospital La Merced.
Manizales
Añadir Caracol Radio en Google

La Merced

La medida de suspender servicios a 1.275 afiliados de Nueva EPS en la E.S.E. Hospital La Merced es porque la Nueva EPS no paga desde marzo la deuda de $ 708 millones, situación representa un alto riesgo financiero que compromete la continuidad en la prestación de servicios.

Mónica Mejía, gerente del hospital, lamenta que a pesar de que se han realizado múltiples gestiones ante las entidades departamentales y nacionales, no ha habido solución. “Realmente la situación se torna muy preocupante, dado que la cartera asciende a $ 708 millones. Han pagado cifras muy bajas entre 10 millones y 20 millones de pesos, números que no amortiguan el total, por lo que tenemos suspendido el servicio de consulta externa, excepto urgencias”.

Le puede interesar: Un hombre de 71 años es enviado a prisión por delitos sexuales contra una menor de edad en Caldas

Mejía, agrega que ante nuevos compromisos de pago acordados con las directivas nacionales y la persona encargada en Manizales, estos no se han cumplido. “Necesitamos llegar a acuerdos efectivos, puesto que el servicios para nuestros usuarios se ve afectada”.

La gerente aclara que los sueldos del talento humano del hospital no se ha visto comprometido, pese al contexto financiero que atraviesan actualmente.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir