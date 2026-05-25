Colpensiones confirmó fechas de pago de la Mesada 14 para pensionados en Colombia: programación

Colpensiones confirma fechas de pago de la Mesada 14 para pensionados en Colombia

Varias personas pensionadas en Colombia están atentos a la llegada de la Mesada 14, uno de los pagos adicionales más esperados por quienes hacen parte del sistema público de pensiones.

La administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, confirmó oficialmente cómo será el desembolso de este beneficios para el mes de junio de 2026.

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La entidad explicó que el pago no se realizará de manera masiva en una sola jornada. Por el contrario, los recursos serán distribuidos de forma escalonada con el objetivo de evitar congestiones en las plataformas bancarias y facilitar el retiro del dinero por parte de los beneficiarios.

¿Cuándo pagarán la Mesada 14 en 2026?

De acuerdo con el cronograma divulgado por Colpensiones, los giros correspondientes a la Mesada 14 comenzarán a reflejarse entre el 15 y el 30 de junio de 2026. Cada pensionado recibirá el dinero directamente en la cuenta bancaria donde habitualmente le consignan su pensión.

Además, Colpensiones recordó que este pago es independiente de la mesada mensual ordinaria. En ese sentido, la pensión correspondiente al mes de junio seguirá llegando en la fecha habitual, es decir, el 25 de junio o el siguiente día hábil si coincide con fin de semana o festivo.

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Mesada 14: pensionados que sí recibirán pago

Aunque muchos jubilados esperan este ingreso extra cada año, no todos tienen derecho a recibirlo. La Mesada 14 quedó limitada tras la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2005, que estableció nuevas reglas para el reconocimiento de este pago adicional.

Actualmente, el beneficio aplica únicamente para ciertos grupos de pensionados del Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

Entre quienes sí pueden acceder a este pago se encuentran:

Pensionados antes del 25 de julio de 2005 con mesadas de hasta 15 salarios mínimos.

Personas jubiladas entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011, siempre que su pensión no supere los 3 salarios mínimos mensuales.

Quiénes no recibirán la prima adicional

Colpensiones aclaró que las personas que obtuvieron su pensión después del 31 de julio de 2011 no tienen derecho a la Mesada 14. Esto significa que únicamente recibirán 13 pagos al año, incluyendo la mesada adicional de diciembre.

La entidad insistió en que estas condiciones se mantienen vigentes y hacen parte de la normativa que regula actualmente el sistema pensional colombiano.

Colpensiones recomendó a los pensionados consultar únicamente canales oficiales para verificar fechas de consignación y novedades relacionadas con los pagos. También sugirió revisar constantemente las cuentas bancarias registradas para confirmar la llegada de los recursos durante la segunda mitad de junio.