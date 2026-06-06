Aumento del salario mínimo impulsó alza de cuotas e inflación: Fedelonjas

Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, se pronunció frente al aumento de la inflación de mayo cuya cifra se ubicó en el 5,84%. De acuerdo con Ramírez, esta trayectoria alcista confirma que la decisión del Banco de la República fue acertada al incrementar y mantener la tasa de política monetaria en 11,25%.

Para Fedelonjas, hay un componente que presionó la inflación y que merece especial atención. Se trata de los servicios relacionados con la copropiedad crecieron 13,42% en el último año.

“Detrás de este dato está, en buena parte, el incremento del salario mínimo, que obligó a las copropiedades a ajustar las cuotas de administración para cubrir los mayores costos de personal”, dijo.

“El alza del salario mínimo se fue trasladando progresivamente a las cuotas durante el primer semestre.Esto impacta directamente a los hogares que viven en propiedad horizontal”, agregó.

Por otra parte, Fedelinjas destacó que arriendo efectivo anual se ubicó en 4,94%, por debajo del tope máximo legal del 5,10% fijado para 2026.

“Que este componente siga dentro del límite legal, incluso en un mes de mayor inflación general, es una señal de que el mercado de arrendamiento opera con moderación”, dice la federación.

“Desde Fedelonjas reiteramos que contener la inflación es condición necesaria para la reactivación del sector. Sin estabilidad de precios, el crédito hipotecario no baja, la demanda de vivienda no se recupera y los hogares más vulnerables siguen postergando sus decisiones”, aseveró la Federación.