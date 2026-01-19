¿Por qué Groenlandia no es un continente, pero Australia sí? Este es el verdadero tamaño de ambos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar un conflicto internacional tras reafirmar su interés en comprar Groenlandia, un territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca.

Esta no es la primera vez que Washington plantea esta posibilidad, pero en esta ocasión las declaraciones fueron recibidas como una amenaza directa por líderes europeos, quienes reaccionaron con firmeza ante la postura estadounidense.

Ante las declaraciones de Trump, Alemania, Francia, Noruega y Reino Unido expresaron su respaldo a Dinamarca enviando tropas militares a Nuuk, capital de Groenlandia, en lo que denominaron una misión de reconocimiento y apoyo estratégico. Esta acción busca reafirmar la soberanía danesa sobre el territorio y enviar un mensaje de unidad frente a las tensiones geopolíticas en el Ártico.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que Europa tiene una responsabilidad particular sobre Groenlandia, ya que se trata de un territorio que pertenece políticamente al Reino de Dinamarca, miembro de la Unión Europea. “Los europeos tenemos una responsabilidad directa en Groenlandia”, señaló, subrayando la importancia del territorio en el equilibrio estratégico del continente.

¿Por qué Groenlandia no es un continente?

Groenlandia está ubicada en el círculo polar ártico y ha sido habitada durante miles de años por los inuit, pueblos originarios del Ártico. Con una superficie de aproximadamente 2.200.000 kilómetros cuadrados, es conocida como la isla más grande del mundo, casi dos veces el tamaño de Colombia y comparable al territorio de Francia.

A pesar de su enorme extensión, Groenlandia no es un continente porque comparte la placa tectónica norteamericana. Los continentes se definen como grandes masas de tierra asentadas sobre placas tectónicas independientes, como ocurre con Australia.

¿Por qué Australia sí es un continente?

Según la Real Academia Española (RAE), un continente es una gran extensión de tierra separada por océanos. Australia cumple con esta definición, ya que conforma la principal masa continental de la plataforma de Sahul, también conocida como continente australiano, que incluye Australia, Tasmania, Nueva Guinea y varias islas menores.

¿Por qué Groenlandia pertenece a Dinamarca?

Aunque Groenlandia es un territorio autónomo con control sobre sus decisiones políticas, económicas y locales, está adscrita políticamente al Reino de Dinamarca. El gobierno danés mantiene el control de la defensa y la política exterior, un aspecto clave en medio de las actuales tensiones con Estados Unidos.

Trump y Groenlandia: intereses geopolíticos y económicos

Groenlandia ocupa una posición geopolítica estratégica entre Estados Unidos y Europa, específicamente en la llamada brecha GIUK, un corredor marítimo que conecta el Ártico con el océano Atlántico. Quien controle este paso podría influir significativamente en el comercio y la seguridad entre ambos continentes.

Además, Groenlandia posee importantes yacimientos de recursos naturales, como petróleo, gas natural y minerales estratégicos. Durante su primer mandato, Trump ya había ofrecido comprar la isla, y en esta nueva etapa ha advertido sobre la necesidad de controlarla, argumentando que Rusia incrementa su presencia e influencia en la región ártica.