La increíble araña azul que brilla con luces ultravioleta: Nuevas especies descubiertas en África

El pasado febrero de 2026 se llevó a cabo una expedición pionera en el análisis biológico de una de las zonas más remotas de África: Lisima, Angola.

Este territorio, invisible en los mapas de biodiversidad debido a los peligros de zonas minadas por la guerra civil y la vastedad de sus hábitats, resguarda dentro de sí múltiples especies enigmáticas que han llamado la atención por sus descubrimientos.

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Nuevas especies registradas:

La expedición recogió datos de 103 libélulas y zigópteros, entre los que habían 34 especies sin registo previo conocido. También se reconocieron más de 320 colecciones de plantas en el territorio, recorriendo bosques de miombo, pastizales húmedos, dambos, bosques pantanosos, márgenes de ríos y hábitats de arroyos rocosos.

La mantíspida (Sagittalata sp.) no es ni una mantis ni una mosca; en realidad, es un neuróptero, perteneciente al mismo orden que los hormigas león y las ascaláfidas (u owlflies). Sus patas delanteras raptoriales se asemejan a las de una mantis religiosa y las utiliza para capturar pequeños insectos de los que se alimenta. Sus larvas son depredadoras especializadas de huevos de araña. ( Crédito: Nicky Bay / The Wilderness Project) Ampliar La mantíspida (Sagittalata sp.) no es ni una mantis ni una mosca; en realidad, es un neuróptero, perteneciente al mismo orden que los hormigas león y las ascaláfidas (u owlflies). Sus patas delanteras raptoriales se asemejan a las de una mantis religiosa y las utiliza para capturar pequeños insectos de los que se alimenta. Sus larvas son depredadoras especializadas de huevos de araña. ( Crédito: Nicky Bay / The Wilderness Project) Cerrar

De esta expedición llamó la atención una araña cangrejo-coronada que intensifica su tono azul bajo un foco de iluminación ultravioleta, un fenómeno que los científicos aún no lograron explicar.

Esta araña cangrejo coronada aún no descrita científicamente (Smodicinus sp. nov.) fluoresce bajo luz ultravioleta. Varias especies de arañas, así como la mayoría de los escorpiones y solífugos, presentan biofluorescencia, cuya función aún no está clara, aunque probablemente se utiliza en el apareamiento, la atracción de presas, el camuflaje o las interacciones con depredadores. (Crédito: Nicky Bay | The Wilderness Project) Ampliar Esta araña cangrejo coronada aún no descrita científicamente (Smodicinus sp. nov.) fluoresce bajo luz ultravioleta. Varias especies de arañas, así como la mayoría de los escorpiones y solífugos, presentan biofluorescencia, cuya función aún no está clara, aunque probablemente se utiliza en el apareamiento, la atracción de presas, el camuflaje o las interacciones con depredadores. (Crédito: Nicky Bay | The Wilderness Project) Cerrar

Además, el equipo halló un grillo acorazado capaz de expulsar líquido como defensa, una oruga de cobre y su metamorfosis como mariposa.

Mariposa de cobre (Crédito: Nicky bay / The Wilderness Project) Ampliar Mariposa de cobre (Crédito: Nicky bay / The Wilderness Project) Cerrar

Aunque algunas especies fueron identificadas de inmediato, otras —como escarabajos, arañas y escorpiones— todavía requieren análisis especializados para confirmar si son inéditas para la ciencia.

Todos estos descubrimientos han sido agregados al Atlas de la Vida de Cassai, un compendio de las especies nativas africanas que durante esta visita registró ocho nuevas especies de libélulas, tres saltamontes inéditos y alrededor de 60 mariposas y polillas nunca antes vistas.

Una expedición con obstáculos y enigmas:

La meseta de Lisima se sitúa en el este de Angola, África, donde la selva, los humedales y los campos minados por décadas de guerra civil mantuvieron a la humanidad lejos del territorio.

Debido a lo anterior, esta travesía no estuvo absenta de problemas. “Nuestro convoy quedó atascado en el barro durante todo un día. Tuvimos problemas con el motor de arranque, fallos en el alternador, pastillas de freno desgastadas y varios casos de malaria en el equipo”, relató Rob Taylor, líder de la expedición, a la CNN.

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Aún con las dificultades, el equipo pudo hacer una labor de recolección que marca el punto de partida para futuras visitas científicas. Entre las principales conclusiones, se vio que la zona pudo conservar su riqueza natural, pero esto no la aísla de amenazas futuras.

Taylor advirtió que la región se verá afectada por la tala de árboles, la deforestación y la minería artesanal de diamantes, así como por la agricultura de roza y quema, que destruye los bosques naturales. Estas actividades provocan pérdida de hábitats, erosión y fragmentación de ecosistemas.

“El objetivo no es simplemente documentar nuevas especies, sino garantizar que los hábitats de los que dependen permanezcan intactos”. Mencionó Rob Taylor para la BBC Wildlife, en donde enfatizó que estos registros son el primer paso para protegerla de la presión de la minería, la deforestación y las nuevas rutas que surgen tras el desminado. “Esta zona ya no es un punto en blanco”, resumió.

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