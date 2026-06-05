¿Va a ir a México para el Mundial 2026? Ojo, este trámite es fundamental para evitar restricciones. Imagen de referencia de Getty Images / Eder Marcos Camacho Gomez

En los próximos días inicia el Mundial 2026, en esta oportunidad hay una novedad y es que se realizará en tres países diferentes: México, Estados Unidos y Canadá. Cada uno de estos países tiene ciertas restricciones a la hora del ingreso a sus países, por lo que usted debe estar muy atento si va a viajar a alguno de ellos para que no tenga ningún tipo de restricción al ingreso o salida del país.

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En el caso específico de México estos son los requisitos que usted debe tener al día para poder ingresar al país como colombiano:

Por turismo o negocios:

Pasaporte vigente.

Pre-registro migratorio (formulario).

Tiquete de salida.

Motivo del viaje comprobable.

Solvencia económica.

Por parte de las autoridades migratorias y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México advirtieron sobre la importancia de mantener vigente el pasaporte y los datos biométricos asociados al documento.

Según indicaron, tanto ciudadanos mexicanos como extranjeros con residencia en el país que no hayan actualizado o renovado su documentación podrían tener restricciones para ingresar o salir del territorio mexicano.

Esta medida busca reforzar la seguridad en las fronteras y garantizar que la identidad de cada viajero esté plenamente respaldada por los sistemas digitales actuales. No se trata solo de la fecha de vencimiento, sino de la transición hacia el nuevo modelo de pasaporte electrónico que ya es el estándar oficial.

¿Para quiénes aplica esta restricción?

Quienes posean un pasaporte con daños visibles o falta de hojas.

visibles o falta de hojas. Personas que no hayan realizado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

(biométricos) en las oficinas de la SRE. Quienes cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.

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