Asesora de Copa Airlines fue captada enviando por WhatsApp fotos de pasaportes de pasajeros

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 18 de mayo en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla, en Cali, mientras varios pasajeros se preparaban para tomar un vuelo de escala a Panamá.

Mauricio Sánchez, denunciante, contó en 6AM W que se encontraba junto a su esposa en el counter de la aerolínea mostrando sus documentos, cuando notó que la asesora empezó a tomar fotografías de los mismos: “era el pasaporte y la green card mía y de mi esposa”, dijo.

El hombre de inmediato enfrentó a la mujer, quien sin ningún inconveniente le confirmó no solo que el teléfono celular que usó para tomar las fotos era el personal, sino que las imágenes eran enviadas a través de un grupo de WhatsApp conformado por 43 “coordinadores”.

Al buscar, justamente, a una coordinadora que le diera respuestas, esta persona también le informa que se trata de un procedimiento “normal”.

Entendiendo que los acontecimientos no hacen parte de un protocolo legal, sino que más bien se estaría incurriendo en un presunto delito, Sánchez y su abogado se comunicaron con la aerolínea vía telefónica y al ser atendidos, les confirmaron que era una práctica no permitida.

Por lo anterior, el denunciante solicita a la asesora eliminar las imágenes de su celular y también del grupo de WhatsApp al cual las había enviado.

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El clip deja en evidencia una inmensa cantidad de fotografías de pasaportes y documentos de otros pasajeros que previamente ya habían sido compartidos por ese mismo canal.

Caracol Radio se comunicó con Copa Airlines. La única información suministrada, hasta el momento, por la compañía, es que el caso se encuentra en investigación interna y que todas las novedades sobre el proceso serán comunicadas únicamente al denunciante.