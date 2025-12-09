Australia se convierte en el primer país en prohibir el uso de redes sociales en menores de 16 años

Stephen Scheeler, exdirector ejecutivo de Facebook Australia y Nueva Zelanda, explicó en La W que la red social tiene que solucionar el problema de las noticias falsas. . Foto: Getty Images( Thot )

Luego de meses de deliberaciones y consultas con expertos y organizaciones, la legislación de Australia aprobó la ley que prohíbe el acceso a redes sociales en menores de 16 años. Esta medida entró en vigor el miércoles (hora local del país), convirtiendo a Australia en el primer país en implementar una ley de este tipo.

Redes sociales que deben tomar medidas

La normativa exige a estas aplicaciones demostrar que han tomado “medidas razonables” para lograr la identificación y desactivar las cuentas de usuarios que tengan menos de la edad permitida.

Facebook.

Instagram.

TikTok.

YouTube.

Snapchat.

X (anteriormente Twitter).

(anteriormente Twitter). Reddit.

Discord.

Kick (plataforma de streaming).

La ley implementada, es pionera al trasladar por primera vez la responsabilidad directa a las redes sociales, que, de no cumplir la norma, estarían en riesgo de pagar multas que ascienden los 49 millones de dólares australianos o 33 millones de dólares estadounidenses por su incumplimiento.

¿Cuál es la razón de esta ley?

El gobierno australiano sostiene que los adolescentes están sometidos constantemente a una presión creciente en este mundo digital y que la exposición a redes sociales desde una temprana edad podría agravar problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar.

Entre los riesgos citados más frecuentes se encuentra el ciberacoso, la pederastia o el acceso a contenidos violentos y explícitos.

Por su parte, en los debates previos tuvo importancia el testimonio de padres de familia que perdieron a sus hijos por suicidio tras momentos de acoso en línea o crisis de salud mental.

Por el otro lado, algunos colectivos advierten que para muchos adolescentes, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas o LGTBIQ+, las redes sociales son un espacio importante para mantener vínculos afectivos o culturales.

Plataformas digitales que ya comenzaron a emplear medidas

La empresa Meta, que es dueña de redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp, empezaron a identificar y desactivar cuentas de usuarios menores de 16 años en el país desde el 4 de diciembre, adelantándose a la entrada en vigor de la ley que incluye el bloqueo del acceso y la notificación directa a los afectados. Se tiene previsto que el cumplimiento de la ley se complete en el transcurso del día.

Esta implementación abre en otros países el debate de la pertinencia y viabilidad de este tipo de normas.