Australia se convierte en el primer país en prohibir el uso de redes sociales en menores de 16 años
Las compañías dueñas de estas plataformas deben eliminar las cuentas de estos usuarios o enfrentar multas de 33 millones de dólares.
Luego de meses de deliberaciones y consultas con expertos y organizaciones, la legislación de Australia aprobó la ley que prohíbe el acceso a redes sociales en menores de 16 años. Esta medida entró en vigor el miércoles (hora local del país), convirtiendo a Australia en el primer país en implementar una ley de este tipo.
Redes sociales que deben tomar medidas
La normativa exige a estas aplicaciones demostrar que han tomado “medidas razonables” para lograr la identificación y desactivar las cuentas de usuarios que tengan menos de la edad permitida.
- Facebook.
- Instagram.
- TikTok.
- YouTube.
- Snapchat.
- X (anteriormente Twitter).
- Reddit.
- Discord.
- Kick (plataforma de streaming).
La ley implementada, es pionera al trasladar por primera vez la responsabilidad directa a las redes sociales, que, de no cumplir la norma, estarían en riesgo de pagar multas que ascienden los 49 millones de dólares australianos o 33 millones de dólares estadounidenses por su incumplimiento.
¿Cuál es la razón de esta ley?
El gobierno australiano sostiene que los adolescentes están sometidos constantemente a una presión creciente en este mundo digital y que la exposición a redes sociales desde una temprana edad podría agravar problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar.
Entre los riesgos citados más frecuentes se encuentra el ciberacoso, la pederastia o el acceso a contenidos violentos y explícitos.
Por su parte, en los debates previos tuvo importancia el testimonio de padres de familia que perdieron a sus hijos por suicidio tras momentos de acoso en línea o crisis de salud mental.
Por el otro lado, algunos colectivos advierten que para muchos adolescentes, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas o LGTBIQ+, las redes sociales son un espacio importante para mantener vínculos afectivos o culturales.
Plataformas digitales que ya comenzaron a emplear medidas
La empresa Meta, que es dueña de redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp, empezaron a identificar y desactivar cuentas de usuarios menores de 16 años en el país desde el 4 de diciembre, adelantándose a la entrada en vigor de la ley que incluye el bloqueo del acceso y la notificación directa a los afectados. Se tiene previsto que el cumplimiento de la ley se complete en el transcurso del día.
Esta implementación abre en otros países el debate de la pertinencia y viabilidad de este tipo de normas.