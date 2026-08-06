Marc Anthony y Yandel serán reconocidos como Agentes de Cambio en Premios Juventud 2026

LAS VEGAS, NEVADA - FEBRUARY 13: Marc Anthony performs onstage during the debut of his new Las Vegas residency "VEGAS…MY WAY!" at BleauLive Theater inside Fontainebleau Las Vegas on February 13, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for Live Nation Las Vegas) / Denise Truscello

Los cantantes Marc Anthony y Yandel serán homenajeados con el reconocimiento Agentes de Cambio en los Premios Juventud 2026.

Una distinción que destaca a las figuras de la música latina que utilizan su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad a través de iniciativas sociales y comunitarias.

La ceremonia se realizará el próximo 3 de septiembre en el Anfiteatro Starlite de Marbella, España, marcando la primera vez que los Premios Juventud se celebran en territorio europeo.

Durante la gala, ambos artistas serán reconocidos por su compromiso con el desarrollo de nuevas generaciones y por el respaldo a diversas causas humanitarias.

En el caso de Marc Anthony, el reconocimiento también resalta la labor de la Fundación Maestro Cares, organización que cofundó y que desde 2012 ha impulsado proyectos para mejorar la calidad de vida de niños y comunidades vulnerables en América Latina y Estados Unidos mediante la construcción de espacios educativos y recreativos, además de programas de becas.

Por su parte, Yandel será distinguido por su trayectoria artística y por su constante apoyo a iniciativas sociales y al desarrollo de nuevos talentos, consolidando una carrera que trasciende el ámbito musical y que ha mantenido un impacto positivo dentro y fuera de la industria.

La edición 2026 de los Premios Juventud marcará un hito para la premiación al realizarse por primera vez en Europa, reuniendo a algunos de los artistas más importantes de la música latina en una celebración que reconocerá tanto los logros musicales como el compromiso social de sus protagonistas.