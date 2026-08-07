Alejandro Sanz y Eden Muñoz unen sus voces en “Yo era poesía”

El cantautor español Alejandro Sanz presentó “Yo era poesía”, su nuevo sencillo en colaboración con el artista y productor mexicano Eden Muñoz.

La historia de este tema comenzó de manera espontánea en Miami, cuando ambos artistas coincidieron en la ciudad. Aprovechando el encuentro, improvisaron un estudio en la casa de Alejandro Sanz y, junto al productor Richi López, dieron forma a la letra y la melodía de una composición que decidieron reservar hasta encontrar el momento adecuado para su lanzamiento.

“Yo era poesía” destaca por su fuerte carga emocional y por rendir homenaje al poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. La canción toma como inspiración una de sus frases más conocidas, “¿Qué es poesía?... Poesía eres tú”, y la adapta a una propuesta contemporánea que conserva la esencia romántica de la obra del escritor.

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Además, incorpora el acordeón como un guiño a la tradición musical mexicana, aportando una identidad sonora diferente dentro del repertorio de Alejandro Sanz.

Para Eden Muñoz, esta colaboración representa uno de los momentos más importantes de su carrera. El artista aseguró que compartir el proceso creativo con Sanz fue una experiencia que reafirma el valor de la música como espacio de encuentro entre artistas y generaciones.

Con más de tres décadas de trayectoria, Alejandro Sanz continúa ampliando su legado en la música en español. El artista acumula más de 25 millones de discos vendidos, 24 Latin Grammy y 4 premios Grammy, consolidándose como el músico español más galardonado de la historia.

El estreno de “Yo era poesía” coincide con el cierre de su gira por España, donde agotó todas las localidades, y sirve como antesala a una nueva serie de conciertos que iniciará en octubre por México y Centroamérica.