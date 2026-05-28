ICETEX y UNIR ofrecen más de 100 becas para maestrías en España para profesionales colombianos. Foto: Getty Images/ ICETEX/ UNIR

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) en alianza con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) de España, dieron a conocer la apertura de tres convocatorias de becas destinadas para que profesionales colombianos puedan acceder a programas de maestría oficial en modalidad virtual y con algunos beneficios.

Las convocatorias tienen como objetivo fortalecer la formación avanzada de profesionales y docentes colombianos por medio de programas de educación superior internacional impartidos en español y que son desarrollados a través de la plataforma virtual de UNIR.

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Álvaro Urquijo Gómez, presidente del ICETEX, explicó: “Estas convocatorias fortalecen las oportunidades de acceso a educación internacional de alta calidad para los profesionales y docentes colombianos. Desde el ICETEX seguimos impulsando oportunidades de internacionalización a través de alianzas, que contribuyen al desarrollo académico y profesional del país, con programas flexibles y pertinentes para las necesidades actuales”, afirmó el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.

Tipos de convocatorias

Becas del 60%: La alianza entre ICETEX y UNIR tiene a disposición 100 becas del 60% para profesionales colombianos residentes en Colombia y colombianos en el exterior interesados en cursar maestrías oficiales virtuales en distintas áreas del conocimiento. Esta convocatoria estará abierta hasta el 17 de septiembre de 2026.

Becas del 80%: 5 becas serán cubiertas con el 80% y están dirigidas a profesionales universitarios colombianos residentes en el país para cursar programas como MBA, Dirección de Recursos Humanos, Gestión Pública y Derecho de la Empresa en Colombia. La convocatoria estará disponible hasta el 31 de julio de 2026.

Becas del 100%: Finalmente, la entidad pone a disposición tres becas totalmente cubiertas y orientadas a docentes y directivos docentes de educación básica y media de instituciones oficiales y no oficiales ubicadas en departamentos priorizados del país. Estas becas cubrirán programas enfocados en didáctica, innovación educativa y competencias digitales. Esta convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio de 2026.

¿Qué duración tienen los programas y cuándo comienzan?

Para estas convocatorias, los programas tendrán una duración de 12 meses y arrancarán en septiembre de 2026. Asimismo, las maestrías serán dictadas de forma virtual y entregarán un título oficial expedido por la UNIR.

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Requisitos

Contar con admisión definitiva por parte de la universidad.

Título profesional.

Promedio mínimo de pregrado, el cual varía según la convocatoria.

Cumplir con las condiciones establecidas en los términos oficiales publicados por el ICETEX.

Para las convocatorias del 100%, destinadas al sector educativo, los aspirantes deberán acreditar experiencia docente mínima de 36 meses y tener vínculo laboral vigente en instituciones escolares registradas en el Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media (SINEB).

¿Cómo realizar la postulación?

Cumplir con los requisitos previos.

Realizar la postulación a través de la página web del ICETEX y en el sitio web de la universidad, cargando toda la documentación requerida en formato digital.

Es importante aclarar que los trámites con ICETEX se deben realizar de forma directa, sin intermediarios, y estos requerimientos son gratis.

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