ICETEX y UNIR ofrecen más de 100 becas para maestrías en España para profesionales colombianos
La convocatoria está dirigida también para docentes y cualquier persona interesada en fortalecer su formación de posgrado en distintas áreas del conocimiento.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) en alianza con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) de España, dieron a conocer la apertura de tres convocatorias de becas destinadas para que profesionales colombianos puedan acceder a programas de maestría oficial en modalidad virtual y con algunos beneficios.
Las convocatorias tienen como objetivo fortalecer la formación avanzada de profesionales y docentes colombianos por medio de programas de educación superior internacional impartidos en español y que son desarrollados a través de la plataforma virtual de UNIR.
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Álvaro Urquijo Gómez, presidente del ICETEX, explicó: “Estas convocatorias fortalecen las oportunidades de acceso a educación internacional de alta calidad para los profesionales y docentes colombianos. Desde el ICETEX seguimos impulsando oportunidades de internacionalización a través de alianzas, que contribuyen al desarrollo académico y profesional del país, con programas flexibles y pertinentes para las necesidades actuales”, afirmó el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.
Tipos de convocatorias
Becas del 60%: La alianza entre ICETEX y UNIR tiene a disposición 100 becas del 60% para profesionales colombianos residentes en Colombia y colombianos en el exterior interesados en cursar maestrías oficiales virtuales en distintas áreas del conocimiento. Esta convocatoria estará abierta hasta el 17 de septiembre de 2026.
Becas del 80%: 5 becas serán cubiertas con el 80% y están dirigidas a profesionales universitarios colombianos residentes en el país para cursar programas como MBA, Dirección de Recursos Humanos, Gestión Pública y Derecho de la Empresa en Colombia. La convocatoria estará disponible hasta el 31 de julio de 2026.
Becas del 100%: Finalmente, la entidad pone a disposición tres becas totalmente cubiertas y orientadas a docentes y directivos docentes de educación básica y media de instituciones oficiales y no oficiales ubicadas en departamentos priorizados del país. Estas becas cubrirán programas enfocados en didáctica, innovación educativa y competencias digitales. Esta convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio de 2026.
¿Qué duración tienen los programas y cuándo comienzan?
Para estas convocatorias, los programas tendrán una duración de 12 meses y arrancarán en septiembre de 2026. Asimismo, las maestrías serán dictadas de forma virtual y entregarán un título oficial expedido por la UNIR.
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Requisitos
- Contar con admisión definitiva por parte de la universidad.
- Título profesional.
- Promedio mínimo de pregrado, el cual varía según la convocatoria.
- Cumplir con las condiciones establecidas en los términos oficiales publicados por el ICETEX.
Para las convocatorias del 100%, destinadas al sector educativo, los aspirantes deberán acreditar experiencia docente mínima de 36 meses y tener vínculo laboral vigente en instituciones escolares registradas en el Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media (SINEB).
¿Cómo realizar la postulación?
Cumplir con los requisitos previos.
Realizar la postulación a través de la página web del ICETEX y en el sitio web de la universidad, cargando toda la documentación requerida en formato digital.
Es importante aclarar que los trámites con ICETEX se deben realizar de forma directa, sin intermediarios, y estos requerimientos son gratis.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...