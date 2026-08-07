Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 6 de agosto 2026: números ganadores y premios
Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto, y descubra si es uno de los ganadores.
La Lotería de Bogotá y la del Quindío se juegan todos los jueves a las 10:30 de la noche; la primera puede verla por medio del Canal 1 y la segunda por el canal regional Telecafé, o ambas en sus transmisiones en vivo en Facebook Live y YouTube Live.
Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.
Por su parte, ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.
Resultados Lotería de Bogotá HOY 6 de agosto 2026
Este jueves 6 de agosto de 2026 se juega la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 14.000 millones de pesos.
El resultado del premio mayor es:
2944 de la serie 460
Resultados Lotería del Quindío HOY 6 de agosto 2026
Este jueves 6 de agosto de 2026, no se realizó el sorteo de la Lotería del Quindío, la cual acumula ya dos meses de suspensión.
De acuerdo con la Gobernación del departamento y la nueva gerente posesionada, se espera que la lotería retome los sorteos a partir del próximo 20 de agosto de 2026.
Resultados de ColorLoto HOY 6 de agosto 2026
Este jueves 6 de agosto de 2026 se juega el acumulado de ColorLoto.
Conozca a continuación los resultados del sorteo:
1 (amarillo) - 4 (amarillo) - 5 (azul) - 7 (azul) - 4 (rojo) - 3 (verde)
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