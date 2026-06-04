¿Qué dejó reunión en Bogotá entre gremios y autoridades del Quindío con directivas de aerolíneas?

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Armenia

Gremios y autoridades del Quindío les solicitaron a los directivos de las aerolíneas LATAM, Jet SMART y Avianca, que incrementen sus frecuencias en la ruta Armenia Bogotá por el aeropuerto el edén y además que exploren la posibilidad de un abrir una ruta internacional.

En desarrollo de la agenda prevista en la ciudad de Bogotá, representantes de la Gobernación del Quindío, ANATO y el sector productivo sostuvieron reuniones con directivos de las aerolíneas LATAM, Jet SMART y Avianca, compañías que actualmente tienen operación en el Aeropuerto Internacional El Edén.

En los encuentros participaron el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis; la secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez; Diego Vásquez Hoyos, presidente de la Junta Directiva Nacional de ANATO y empresario del sector turístico; y Juan David Pachón Morales, director ejecutivo del Comité Intergremial del Quindío.

Desde ANATO se facilitó la agenda, los espacios de conversación y los contactos con las aerolíneas, como parte del compromiso gremial con la conectividad aérea regional, la competitividad turística y la recuperación de rutas estratégicas para el departamento.

Durante las reuniones se analizaron aspectos técnicos, comerciales y competitivos relacionados con la operación aérea del Quindío. Asimismo, entregaron a las aerolíneas un documento técnico de soporte de mercado, acompañado de estudios, cifras y argumentos sobre la demanda del destino, las oportunidades de crecimiento y los principales retos que enfrenta el Aeropuerto El Edén frente a otros aeropuertos de la región.

Diego Vásquez Hoyos, presidente de la Junta Directiva Nacional de ANATO, destacó que las reuniones dejan una lectura positiva, aunque advirtió que este tipo de procesos requieren tiempo, análisis técnico y decisiones estratégicas por parte de las aerolíneas.

“Vemos con buenos ojos el resultado de esta agenda. Por experiencia sabemos que estos procesos no son inmediatos, pero hay que iniciarlos, abrir los espacios y poner sobre la mesa la información técnica que permita sustentar nuevas decisiones de conectividad”, señaló Vásquez Hoyos.

Dentro de los temas abordados se planteó la necesidad de aumentar las frecuencias hacia Bogotá y Medellín, dos mercados fundamentales para la conectividad nacional del departamento.

Esta solicitud fue sustentada técnicamente y recibida con interés por parte de las aerolíneas. También se pidió evaluar la posibilidad de una frecuencia temporal hacia la Costa Caribe, que permita medir su comportamiento, demanda y sostenibilidad en el tiempo.

Durante la agenda también se evidenció la importancia de que la Aerocivil atienda aspectos operacionales que inciden directamente en la competitividad del Aeropuerto El Edén, entre ellos los horarios de operación, la disponibilidad de slots en Bogotá y las tarifas de uso aeroportuario. Estos factores resultan determinantes para hacer más atractiva la operación aérea del Quindío frente a otros aeropuertos de la región.

De igual manera, se planteó la posibilidad de estructurar un plan de incentivos desde diferentes entidades del departamento, con el propósito de generar mejores condiciones para la llegada de nuevas aerolíneas, rutas y frecuencias, compensando parcialmente los mayores costos de operación que hoy afectan la competitividad del aeropuerto.