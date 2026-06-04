España liberó 30 urogallos cantábricos para evitar su extinción y depredadores solo dejaron uno vivo

Un intento fallido por preservar su fauna le sucedió a España. Para intentar recuperar una de sus especies más emblemáticas y amenazadas, el urogallo cantábrico, invirtieron más de cinco millones dólares, pero el resultado no fue nada favorable.

En la provincia de León, el Centro de Cría y Reserva Genética de Valsemana liberó a 30 urogallos cantábricos que habían sido criados en cautiverio, en una iniciativa que fue impulsada con la intención de recuperar las escasas poblaciones silvestres que sobreviven y están en peligro de extinción en la zona.

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A pesar de que el programa de conservación tuvo las mejores intenciones, no salió como se esperaba y, seis meses después de su liberación, solo una hembra de la especie quedó con vida.

La iniciativa se dio en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Alto Sil, considerado uno de los territorios clave para la conservación de la especie.

El único objetivo no era aumentar el número de estos ejemplares en libertad, sino que también se pretendía evaluar como era la adaptación de estas aves nacidas en cautiverio antes de proponer futuras liberaciones con un mayor número de animales.

Antes de dar inicio al proyecto, los urogallos cantábricos tuvieron un proceso de adaptación progresiva, en el que los ejemplares fueron distribuidos en cinco grupos y se instalaron durante semanas en recintos de aclimatación para que se pudieran familiarizar con el entorno natural.

En el comienzo del programa, la fase inicial mostró resultados prometedores y la mayoría de animales superó con éxito los primeros días en libertad.

Su principal enemigo

Luego de superar la primera, todo cambio para mal. Tras un seguimiento por medio de dispositivos GPS y emisores VHF, se pudo conocer que de los 30 ejemplares que eran monitoreados, solo una hembra seguía con vida al cumplirse 180 días desde su liberación, lo que dejó apenas una tasa de supervivencia del 3,4%.

Datos revelados de la investigación revelaron que la causa principal de las muertes fueron sus depredadores naturales. El primero de ellos fue el zorro, que lideró la lista con 12 ataques confirmados, seguido de aves rapaces, culpables de seis bajas, y la marta, un pequeño mamífero que causó cuatro decesos.

Pese a que el programa no salió como se esperaba, para los responsables de la iniciativa esta experiencia cumplió con el principal objetivo, obtener información para crear estrategias más eficaces para futuras liberaciones y mejorar la preparación de las aves criadas en cautiverio. Además, tener más herramientas para tener mayor precisión de los factores que limitan la supervivencia de una especie en su regreso a su hábitat natural.

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Especie en vía de extinción

El Tetrao urogallus cantabricus, más conocido como urogallo cantábrico, es una subespecie exclusiva del norte de España y se encuentra en vía de extinción.

Para mediados del siglo XX se estimaba que existían varios miles de ejemplares en la cordillera Cantábrica, sin embargo, con la pérdida de hábitat, la fragmentación de los bosques, la presión humana y la depredación se provocó una enorme caída de su población.

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De acuerdo con últimos datos, en la actualidad, los censos estiman que menos de 300 individuos de urogallos cantábricos sobreviven en estado silvestre.

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