Policía Quindío alerta posible aparición de panfletos de grupos armados por posesión presidencial

Armenia

La Policía en el Quindío alerta sobre posible aparición de panfletos o banderas de grupos armados ilegales en límites con Tolima y el Norte del Valle del Cauca previa a la posesión presidencial del viernes 7 de agosto.

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante explicó “tuvimos una reunión con el nivel central respecto a la posesión del próximo presidente el 7 de agosto. Entonces vamos a tener una situación a la que nos vamos a ver enfrentados a nivel nacional.

Para el Quindío muy probablemente habrá tema de publicidad de grupos armados que estén cerca a la jurisdicción, muy probablemente de las estructuras delincuenciales del Valle como el frente 57 de las disidencias, con banderas, con panfletos y determinadas situaciones. Muy probablemente en el sector de la Línea, el sector de cordillera también con las estructuras que convergen sobre el Tolima.

Entonces simplemente son medidas que ellos van a reaccionar o van a generar a través de su dinámica de que están presentes y que están vigentes. Pero realmente ninguna de estas acciones o actuarles tiene una relevancia directa por inteligencia que genere una preocupación en el departamento.

El alto oficial y el llamado “muy probablemente nos vamos a ver enfrentados a este tipo de dinámicas durante lo que falta a la posesión y posterior a la posesión, pero a no generar alarma ni mucho menos generar preocupación entre las personas, sino estar atentos”

Medidas en Armenia

Con el propósito de preservar la seguridad, la Alcaldía de Armenia expidió el Decreto 199 de 2026, mediante el cual se establecen medidas transitorias con motivo de la posesión del Presidente de la República, programada para el viernes 7 de agosto.

Las disposiciones estarán vigentes entre el jueves 6 y el sábado 8 de agosto de 2026, y buscan prevenir situaciones que puedan afectar la tranquilidad de los habitantes del municipio, atendiendo las recomendaciones de las autoridades de seguridad y Policía.

Entre las principales medidas adoptadas se encuentran: Prohibición de mudanzas, escombros, transporte de cilindros de gas y artículos pirotécnicos desde las 10:00 p. m. del jueves 6 de agosto hasta las 5:00 a. m. del sábado 8 de agosto, con las excepciones previstas para vehículos de aseo, obras públicas y transporte de oxígeno medicinal.

· Restricción para la utilización y sobrevuelo de drones, dentro de los perímetros de seguridad del municipio, como bases militares, estaciones de policía, CAI, Terminal de Transporte, paraderos, centros médicos, clínicas, estaciones eléctricas y plantas de tratamiento de agua potable, salvo las excepciones contempladas para entidades públicas, organismos de socorro y medios de comunicación debidamente acreditados.

· Prohibición de la circulación de motocicletas con acompañante (parrillero) entre las 5:00 a.m. del viernes 7 de agosto y las 5:00 a. m. del sábado 8 de agosto. La medida no aplica para integrantes de organismos de socorro, personal médico, funcionarios de empresas de vigilancia y prensa acreditada, entre otros casos autorizados.

· Prohibición de la venta, transporte y utilización de pólvora y demás elementos pirotécnicos desde las 10:00 p. m. del jueves 6 de agosto hasta las 5:00 a. m. del sábado 8 de agosto.