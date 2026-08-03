Consejo de Estado niega demanda de nulidad contra la elección de Abelardo De la Espriella

Luego de la victoria de Abelardo De la Espriella, los resultados que le dieron el triunfo han sido fuertemente cuestionados por múltiples sectores que expusieron sus dudas acerca de legitimidad del próximo mandatario, por lo que diversos personajes del ámbito público y civil han demandado la elección.

La más reciente denuncia de nulidad electoral, que estuvo en el análisis del Consejo de Estado, fue presentada por el ciudadano Raúl Rivera Rivera, la cual fue negada debido a que esta acumuló indebidamente supuestos de nulidad subjetiva y objetiva, según explico el alto tribunal.

De acuerdo con la demanda presentada, los alegatos sobre presuntas anomalías estarían relacionadas con la introducción de sufragantes al censo electoral, dudas sobre el preconteo y escrutinio, el resultado de los formularios E-14 y la injerencia e introducción de dinero extranjero de Estados Unidos.

Luego del estudio de la denuncia el ente judicial explicó que el demandante no identificó adecuadamente el acto demandado y no precisó las pretensiones, los hechos, las causales de nulidad ni el concepto de violación.

Finalmente, el despacho del Consejo de Estado determinó que para subsanar la denuncia, “el demandante no hizo manifestación alguna”; por lo que la demanda acumuló indebidamente causales de nulidad, no identificó adecuadamente el acto demandando y no preciso hechos ni pruebas.

Con esta decisión, queda en firme la elección de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.