Ordenan captura de expareja de Laura Valentina Lozano, joven asesinada en Bogotá

El Juzgado 32 de Control de Garantías emitió orden de captura contra David López, presunto feminicida de Laura Valentina Lozano, que era su expareja sentimental, revocando la decisión que seis meses atrás lo había dejado en libertad.

Cabe recordar que, según la investigación de la Fiscalía, la joven de 21 años falleció en la madrugada del 21 de febrero, luego de ir al apartamento de su expareja para recoger sus pertenencias tras finalizar su relación sentimental y en ese momento la víctima fue atacada y falleció por asfixia mecánica.

En su momento, la madre de la víctima, Nancy Torres, exigió justicia por la muerte violenta de su hija y de todas las mujeres a manos de feminicidas, e indicó que su hija sufría violencia psicológica cuando estaba en una relación con este hombre: “Ella sí fue víctima de mucho maltrato psicológico que abarca muchas cosas”.

¿Quién era Laura Valentina?

Laura Valentina Lozano Torres tenía 21 años, era estudiante de octavo semestre de Ciencias Políticas de la Unicervantes y practicaba patinaje artístico. De acuerdo con su madre, desde los 13 años enseñaba patinaje artístico y con su trabajo pagaba su carrera profesional.

“Era una mujer que quería comerse el mundo, que quería vivir, que, como todas a su edad, quiere vivir. Valentina fue siempre muy responsable con su parte académica y comenzó a patinar desde los 4 años y medio”, afirmó Nancy.

Desafortunadamente, en la madrugada del 21 de febrero, Laura Valentina fue asesinada al parecer por José David en su apartamento ubicado en el sector de Cedritos, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, este hombre la habría asfixiado hasta provocarle la muerte y posteriormente quiso quitarse la vida, pero las autoridades lo capturaron.

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