Abelardo de la Espriella habló con Giorgia Meloni, presidenta del Gobierno italiano

Aberlardo de la Espriella y Giorgia Meloni. Fotos: (Photo by: Andres Lozano/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Photo by Riccardo De Luca/Anadolu via Getty Images)

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella informó que mantuvo una conversación telefónica con la presidente del Gobierno de Italia, Giorgia Meloni.

“Le expresé mi firme intención de construir una estrecha relación de cooperación entre Colombia e Italia, fortaleciendo el comercio, la seguridad y la lucha conjunta contra el crimen organizado”, dijo.

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