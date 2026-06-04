Abelardo de la Espriella habló con Giorgia Meloni, presidenta del Gobierno italiano
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella informó que mantuvo una conversación telefónica con la presidente del Gobierno de Italia, Giorgia Meloni.
“Le expresé mi firme intención de construir una estrecha relación de cooperación entre Colombia e Italia, fortaleciendo el comercio, la seguridad y la lucha conjunta contra el crimen organizado”, dijo.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...