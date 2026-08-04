Se aplazó la audiencia de imputación de cargos a Jorge Alfredo Vargas

Periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas será imputado por el delito de acoso sexual, esto por presuntas conductas cometidas entre los años 2024 y 2026. Foto: Archivo

La audiencia de imputación de cargos contra el periodista Jorge Alfredo Vargas se aplazó para este martes 4 de agosto a las 9:00 de la mañana, luego de que la diligencia durara cerca de dos horas y no se lograra un acuerdo sobre si la audiencia debe ser reservada, así como sobre la identidad de las denunciantes.

Según Patricia Hernández, fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, durante la audiencia se debe proteger la identidad de las cuatro denunciantes, por lo que se busca evitar su revictimización. Sin embargo, las identidades sí podrán ser conocidas por la defensa, manteniendo la protección frente a los medios de comunicación y el público.

Luego de conocer la solicitud de la apoderada de una de las víctimas, apoyada por la Fiscalía, la juez decidió que se aplazaba esta decisión.

Sin embargo, la defensa mencionó que no se opone a que esta audiencia sea reservada que se garanticen el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Además, pidió que denunciantes sean tratadas como presuntas víctimas, hasta que haya un fallo de la justicia.

De acuerdo con la información conocida, las cuatro presuntas víctimas denunciaron al comunicador por hechos que, según la investigación, se habrían presentado en un contexto laboral.

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