Precio del dólar HOY 3 de agosto 2026 en Colombia: así cotiza la divisa en casas de cambio

La moneda estadounidense se ha convertido en una de las más utilizadas del mundo. Su alta liquidez, estabilidad y rendimiento han llamado la atención dentro del mercado financiero para generar transacciones entre países, bancos e inversionistas.

Sin embargo, esta moneda presenta cambios en sus alzas y bajas con la posibilidad de generar cambios de un día para otro. Su comportamiento depende no solo de la demanda de la divisa, sino de la Reserva Federal de Estados Unidos, quien toma la decisión sobre las tasas de interés atrayendo la atención de los inversionistas.

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Precio del dólar en Colombia

La TRM es calculada con base en las transacciones realizadas el día anterior y es el indicador utilizado para las operaciones de cambio en Colombia. Hoy, lunes 3 de agosto de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) inicia en 3.144,14 por dólar estadounidense.

Dólar hoy en casas de cambio:

En las casas de cambio de varias ciudades colombianas, los precios del dólar varían, con las siguientes cotizaciones:

Bogotá D.C.: compran a $ 3,130 – venden a $ 3,900

compran a $ 3,130 – venden a $ 3,900 Medellín: compran a $ 3,340– venden a $ 3,440

compran a $ 3,340– venden a $ 3,440 Cali: compran a $ 3,150 – venden a $ 3,350

compran a $ 3,150 – venden a $ 3,350 Cartagena: compran a $ 3,750 – venden a $ 3,980

compran a $ 3,750 – venden a $ 3,980 Cúcuta: compran a $ 3,220– venden a $ 3,260

compran a $ 3,220– venden a $ 3,260 Pereira: compran a $ 3,730 – venden a $ 3,800

Es importante mencionar que los valores de compra y venta de divisas en las casas de cambio suelen fluctuar según la oferta y la demanda de cada ciudad, lo que genera variaciones en las tarifas. Además, es importante considerar que los valores de venta suelen ser más altos que los de compra.

Euro hoy en Colombia

El euro, que se mantiene como la segunda divisa más utilizada en el mundo, comienza el día con un precio de 3.693 pesos colombianos. Esto refleja un aumento del 1.54% frente a la semana pasada.

Precio de la libra esterlina hoy

La libra esterlina, cuarta moneda más transaccionada a nivel global, presenta hoy un ligero aumento en su tasa de cambio. La divisa se cotiza en $4.244 pesos colombianos. Esto representa una disminución de 0.09% con la baja de -4 pesos con respecto al precio de la semana anterior.

Durante la mañana, la tasa máxima se situó en $4.259,00 y la mínima en $4.237,50.

Precio del petróleo Brent hoy

El precio del barril de petróleo Brent, considerado uno de los crudos más relevantes a nivel mundial, abre hoy con un valor de 83.63 dólares por barril, lo que representa una dismunción respecto a la semana anterior. El precio máximo alcanzado en la mañana fue de 84.66 dólares, mientras que el mínimo fue de 81.93 dólares por barril.

Precio del petróleo WTI hoy

El petróleo WTI también presenta una ligera disminución, con un precio de apertura de 79.37 dólares por barril, lo que equivale a una reducción de 6.27% % con respecto al cierre del día anterior. El valor máximo alcanzado fue de 81.30 dólares y el mínimo de 78.65 dólares por barril.