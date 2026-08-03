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03 ago 2026 Actualizado 22:38

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Justicia

Verónica Alcocer negó supuestos manejos irregulares de dinero e influencia en entidades: esto dijo

La primera dama, Verónica Alcocer, envió una carta a la fiscal Luz Adriana Camargo. Esto dice.

Verónica Alcocer | Foto: Colprensa

Verónica Alcocer | Foto: Colprensa / Mariano Vimos

Verónica Alcocer | Foto: Colprensa
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A través de una carta enviada a la fiscal Luz Adriana Camargo, Verónica Alcocer aseguró que no son ciertas las afirmaciones que la involucran en supuestos manejos irregulares de dinero e influencia en entidades.

Señaló que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía para esclarecer los señalamientos y entregar las pruebas necesarias, que permitan recuperar su buen nombre.

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