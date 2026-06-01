Cepeda cuestionó uso de camiseta de Selección Colombia en elecciones: pidió explicaciones a la FCF

Elecciones Colombia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / (Photo by Andres Rot/Getty Images) / (Andres Lozano/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, pidió a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) pronunciarse sobre el uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella.

Cabe recordar que el candidato De la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, usaron esta camiseta deportiva durante la jornada electoral del 31 de mayo de 2026. Varios de sus seguidores también lo hicieron al acudir a las urnas.

En su mensaje a la FCF, Cepeda cuestionó directamente el uso de esta indumentaria al advertir: “¿Por qué se utiliza la camiseta de la Selección Colombia con fines electorales?”.

Lo anterior, según argumentó el candidato, se debe a que el uso de la camiseta con fines “electorales, particulares e ideológicos” es un acto “claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se deben examinar”. Esto, agregó Cepeda, tiene mayor razón al considerar que faltan pocos días para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol.

Para Cepeda, el uso de la prenda no está sujeto a ninguna campaña, pues “la Selección Colombia es de todos los colombianos”.

Por ese motivo, el candidato presidencial solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol que se pronuncie sobre el uso de la camiseta de la Selección en la campaña electoral de Abelardo de la Espriella.

Así lo dijo: “Respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitarles (que) se pronuncien sobre cuál es la posición de la Federación con relación al uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la mencionada campaña electoral”.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Iván Cepeda obtuvo un total de 9.688.361 votos y se ubicó en segundo lugar por detrás de Abelardo de la Espriella.

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