Abelardo de la Espriella ganó en 38 de los 47 municipios del Tolima

Tolima

Según el 100% del preconteo realizado por parte de la Registraduría, en el Tolima Abelardo de la Espriella ganó en 38 de los 47 municipios que tiene el departamento.

Iván Cepeda ganó en los municipios de Coyaima, Natagaima, Icononzo, Coello, Ambalema, Lérida, Líbano, Armero y Honda. Mientras que la diferencia entre los dos candidatos que pasan a segunda vuelta estuvo en 79.451 votos.

En el Tolima Abelardo de La Espriella obtuvo 315.181 votos que corresponden al 46,88%, mientras que Iván Cepeda logró 235.730 correspondiente al 35,06% y Paloma Valencia 70.911 votos que corresponde a 10,54%.

En el Tolima salieron a votar 683.249 personas del millón 170 mil que estaban habilitadas para votar en los 514 puestos de votación en los que se habían instalado más de 3.500 mesas.

Al revisar los resultados, la abstención en el departamento estuvo en el 41,64% debido a que hubo una participación del 58,36% frente al 55.99% de las elecciones 2022 lo que representa un aumento del 2,37% el número de votantes.

En primera vuelta presidencial en el año 2022 ganó Rodolfo Hernández con 242.949 votos, en segundo lugar, se ubicó el presidente, Gustavo Petro con 191 mil votos lo que marcó una diferencia de 51.949 sufragios.