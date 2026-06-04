“Muchos votantes de centro se espantaron cuando se propuso a Uribe como MinDefensa”: Juan D. Oviedo

Este jueves, 4 de junio, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, el excandidato vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, quien fue fórmula de la excandidata Paloma Valencia, para referirse a las sensaciones que le dejaron los comicios del pasado 31 de mayo. En este aspecto, Oviedo habló sobre lo que él cree, fueron algunos errores dentro de la campaña.

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El papel de Álvaro Uribe en la campaña

Oviedo, en un principio, se refirió al papel de Álvaro Uribe en la campaña de él y Paloma Valencia. Allí, el que fue también excandidato a la Alcaldía de Bogotá, dejó entre ver que poner ese nombre como posible miembro del gabinete fue un error, pues no fue buen visto por los votantes del centro político colombiano.

“El hecho de ver que muchos votantes de Centro salieron espantados de esta apuesta cuando vieron que se puso el nombre de Álvaro Uribe Vélez como ministro de defensa fue durísimo”, reveló Oviedo.

Así mismo, expresó estar sorprendido por el abandono de algunos simpatizantes del Centro Democrático a esa candidatura de Paloma Valencia.

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“El totazo que le dieron al presidente Álvaro Uribe, los mismos miembros de su partido, al no respaldar la dupla Paloma - Oviedo con disciplina, es tremendo”, aseveró.

El papel de Juan Daniel Oviedo en la segunda vuelta

Por otro lado, Juan Daniel Oviedo llevó su intervención a lo que se espera de su papel en la segunda vuelta, teniendo en cuenta que su espectro político podría ser decisivo en las urnas para la jornada electoral del próximo 21 de junio.

Sin embargo, entre líneas dejó entre ver que podría tomar cualquier partido. “Más que decir ahora con cuál de los dos me quedo o de cuál me convierto soltado, yo quiero ser árbitro que me permita escuchar y hacer preguntas”.

Y agregó: “Yo sí tengo la conciencia de que en el ejercicio político de este último año hemos capturado el interés de muchos jóvenes y los jóvenes de Colombia se merecen no votar por un mal menor, se merecen votar por alguien que nos dé claridad, de que si ya saben que son solo dos los que están en esta segunda vuelta, pues que los dos le pongan algo de razonabilidad al futuro de Colombia y no nos sigan amenazando porque van a desconocer los resultados o que van a ir a una constituyente, o que simplemente, entonces, la población con orientación sexual e identidad de género diverso va a ser un conjunto de gallinas, como termine siendo yo”.

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“Yo creo que el país se merece aprovechar esas tres semanas para que podamos escuchar algo de razonabilidad de los candidatos”, concluyó su apartado.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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