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03 jun 2026 Actualizado 20:49

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Política

Investigadores de la Comisión de Acusación piden llamar a indagatoria a Petro por dineros de campaña

La Comisión de Acusación concluyó la investigación preliminar sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y encontró indicios de posibles gastos no reportados, aportes presuntamente canalizados a través de terceros y eventuales irregularidades en recursos para testigos electorales.

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En un giro significativo en la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de ‘Petro Presidente’ de 2022, dos representantes investigadores de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta Corral y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, han emitido un salvamento de voto.

Este salvamento se opone a la decisión que buscaba cerrar la etapa de investigación previa contra el presidente Gustavo Petro.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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