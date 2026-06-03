El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Investigadores de la Comisión de Acusación piden llamar a indagatoria a Petro por dineros de campaña

En un giro significativo en la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de ‘Petro Presidente’ de 2022, dos representantes investigadores de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta Corral y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, han emitido un salvamento de voto.

Este salvamento se opone a la decisión que buscaba cerrar la etapa de investigación previa contra el presidente Gustavo Petro.

Noticia en desarrollo

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Escuche la noticia en Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 07:47 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: