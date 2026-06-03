Investigadores de la Comisión de Acusación piden llamar a indagatoria a Petro por dineros de campaña
La Comisión de Acusación concluyó la investigación preliminar sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y encontró indicios de posibles gastos no reportados, aportes presuntamente canalizados a través de terceros y eventuales irregularidades en recursos para testigos electorales.
Investigadores de la Comisión de Acusación piden llamar a indagatoria a Petro por dineros de campaña
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En un giro significativo en la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de ‘Petro Presidente’ de 2022, dos representantes investigadores de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta Corral y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, han emitido un salvamento de voto.
Este salvamento se opone a la decisión que buscaba cerrar la etapa de investigación previa contra el presidente Gustavo Petro.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...