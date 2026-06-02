¿En cuánto tiempo podría salir el presidente Petro de la Lista Clinton? Habla exdirector de la OFAC

Este martes, 2 de junio, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el exdirector de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, John Smith, para hacer conversar sobre la decisión que tomó ese país de actualizar la Lista Clinton y sacar a 28 nombres colombianos.

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En ese marco, el exdirector de esa dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, explicó si se puede saber en cuánto tiempo el presidente Gustavo Petro podría ser removido de la lista.

¿En cuánto tiempo podría salir el presidente Petro de la Lista OFAC?

Así, Smith reveló que es incierto, puede durar semanas o meses, pero no se sabe en qué momento el jefe de Estado colombiano pueda salir de ese listado.

“La lista de la OFAC cambia bastante rápido, incluso podría cambiar mientras estamos hablando ahora mismo, así que no podría decir cuándo el presidente Donald Trump quiere tomar acción sobre la lista OFAC. Cualquiera que trata de adivinar cuál va a ser el siguiente paso del presidente Donald Trump, por lo general está mal, entonces creo que el presidente Trump podría tomar acciones inmediatamente, o en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses; es realmente es incierto”, aseguró.

En caso de que Petro sea removido de la lista, ¿una reclamación por daños sería probable?

En este apartado, finalmente, Smith fue puntual y aseguró que esta reclamación no prosperaría.

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“Nunca he visto a una persona ser exitosa en un reclamo como este, pidiendo algún tipo de indemnización luego de ser removido de la lista OFAC. Sí se puede presentar cierto reclamo en la Corte de los Estados Unidos, pero es improbable que salga victorioso porque los Estados Unidos están permitidos para imponer esas sanciones económicas alegando su seguridad nacional y también para proteger sus relaciones internacionales en cierto periodo de tiempo. Cuando esas sanciones se quitan no quiere decir que estuvo mal, quiere decir que las circunstancias cambiaron y por eso creo que este tipo de reclamos, por lo general, no tienen éxito, ni tampoco en otro tipo de jurisdicción como las Naciones Unidas”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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