Concluyó el 100% del escrutinio de las elecciones presidenciales, confirmó la Registraduría

La Registraduría Nacional informó que concluyó el 100% del escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado domingo 31 de mayo, a cargo de jueces de la República.

Y según informó la Registraduría, las reclamaciones presentadas no superaron el 0,7% del total de mesas instaladas.

A través de un comunicado, la Registraduría señaló que este resultado evidencia un proceso electoral gestionado de manera “íntegra, transparente y rigurosa”.

El CNE confirmará a los candidatos de segunda vuelta

Con esto, se esperaría que en los próximos días el Consejo Nacional Electoral (CNE) certifique que los candidatos que pasarán a la segunda vuelta presidencial serán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Finalmente, la Registraduría confirmó que avanza en la organización de la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con el calendario electoral, las votaciones en el exterior comenzarán el próximo 15 de junio, mientras que la jornada en Colombia se llevará a cabo el 21 de junio.

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