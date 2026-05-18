Salvamento pide abrir investigación a Petro por presuntas irregularidades en financiación de campaña

El presidente de la Comisión de Acusaciones se refirió a las investigaciones que se adelantan contra los exmagistrados Bustos y Ricaurte. Foto: Colprensa( Thot )

POLÍTICA

Caracol Radio conoció el Salvamento de Voto que se encuentra en firmas y será radicado ante la Comisión de Acusaciones en el caso de la campaña del actual presidente, Gustavo Petro del 2022, que controvierte la propuesta de archivo del expediente y sostiene que existen elementos suficientes para abrir una investigación formal.

El documento de 60 páginas que sería incorporado al expediente 5914, expone cuatro presuntos hechos relacionados con financiación irregular y posibles violaciones a normas electorales y penales.

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El escrito fue presentado por uno de los tres representantes investigadores de la Comisión de Acusaciones, que considera que existen elementos suficientes para avanzar en una investigación sobre los gastos y el origen de algunos recursos de la campaña Petro Presidente del 2022.

El primer punto hace referencia a presuntos aportes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode. El documento sostiene que la organización sindical “tiene vedada de manera absoluta la realización de aportes a campañas presidenciales”, citando la sentencia C-1153 de 2005 de la Corte Constitucional.

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El segundo eje se relaciona con los 600 millones de pesos aprobados por la Unión Sindical Obrera, USO, durante su XX Asamblea Ordinaria Nacional realizada el 8 y 9 de junio de 2022, once días antes de la segunda vuelta presidencial. Según el salvamento de voto, el objetivo de esos recursos era “reforzar la segunda vuelta”.

El documento señala que el acta de esa asamblea constituye “prueba documental autónoma de un aporte proveniente de fuente prohibida” y advierte que dichos recursos presuntamente no fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral, CNE.

Otro de los apartados expone una supuesta superación de los topes electorales mediante presuntas irregularidades en facturación aeronáutica. Según el escrito, la empresa Sadi S.A.S. habría emitido facturas originales por servicios de transporte aéreo que posteriormente fueron reemplazadas por otras de menor valor a través de notas crédito.

“Al confrontar los registros de la Aeronáutica Civil con la facturación presentada al CNE, la auditoría forense de la firma Nexia Montes & Asociados identificó una diferencia de $1.249 millones en la primera vuelta y de $962 millones en la segunda”, señala el documento.

El cuarto eje hace referencia a presuntos pagos irregulares a testigos electorales mediante empresas de giros postales. Según el salvamento de voto, la campaña habría pagado a 30.256 testigos en primera vuelta por 932 millones de pesos y a 5.328 en segunda vuelta por otros 177 millones de pesos.

“Todos los pagos fueron canalizados por Ingenial Media S.A.S. mediante empresas de giros y ninguno de estos montos fue declarado en Cuentas Claras”, sostiene el escrito.

El documento también rechaza la tesis de atipicidad planteada en el proyecto de archivo y concluye que las conductas analizadas podrían encajar provisionalmente en delitos relacionados con financiación de campañas con fuentes prohibidas y violación de topes electorales.

Además, advierte que la delegación de funciones financieras en integrantes de la campaña, entre ellos Ricardo Roa Barragán y otros responsables administrativos, “no excluye la responsabilidad penal del entonces candidato”, y señala que podría existir una eventual responsabilidad por comisión por omisión.

Este salvamento de voto conocido por Caracol Radio revela una división en la terna de la Comisión de Acusaciones a cargo de la investigación del presidente Petro por la campaña del 2022, y reabre el debate sobre si se archiva el caso o debe tramitarse la apertura formal del proceso contra el mandatario.