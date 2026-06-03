Petro tras apoyo de Trump a De la Espriella: cuando un país interviene en otro, muere la libertad
“Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia”, aseguró el presidente Gustavo Petro ante el mensaje de Donald Trump.
El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó al apoyo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, al candidato Abelardo de la Espriella, quien sacó la mayor votación en la primera vuelta presidencial en Colombia.
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Petro aseguró que “cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad”.
Por eso, invitó a los colombianos a “votar en plena libertad” y no volverse “ni esclavos ni colonia de nadie”.
“Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos Libertad y Soberanía”, escribió en su cuenta de X.
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¿Qué dijo Donald Trump?
En un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Donald Trump califica al candidato como “un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas“.
“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones!”, señaló.
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Trump también manifestó que “Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a Estados Unidos de América”. Agregó que el candidato colombiano “tendría éxito rotundo” al impulsar la economía, en la creación de empleos, en promover el comercio, en detener la inmigración ilegal y en combatir el crimen y las drogas.
Asimismo, el jefe de Estado norteamericano arremetió contra Iván Cepeda, a quien calificó como “marxista de izquierda radical”.
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Finalmente, afirmó que le brindó su apoyo a Abelardo de la Espriella. “‘El Tigre’ no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia”, concluyó.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...