Murió Alfonso Lizarazo, creador del programa Sábados Felices

Caracol Radio pudo confirmar que el abogado y periodista Alfonso Lizarazo Sánchez, quien fue creador y presentador del programa Sábados Felices, murió este 4 de agosto a los 85 años en la ciudad de Bogotá tras haber afrontado varios problemas de salud en los últimos meses.

Lizarazo, oriundo de Bucaramanga, comenzó su carrera en los medios en Caracol Radio en 1958 haciendo turnos en controles gracias al gerente de aquel entonces, Julio Nieto Bernal. Posteriormente, fue reemplazo de varios locutores hasta convertirse en director de Radio 15.

En 1972, llegó al programa semanal de televisión Campeones de la Risa de Caracol Televisión, el cual se comenzó a llamar Sábados Felices cuatro años después y del cual fue presentador. En este periodo, también encabezó la campaña ‘Lleva una escuelita en tu corazón’ con la cual el elenco del programa visitaba diferentes regiones de Colombia para construir escuelas, y creó el Festival Internacional del Humor y luego el Festival de Magia.

Más adelante, fundó su propia programadora llamada Lizarazo TV que operó entre 1981 y 1983. Posteriormente, fue director del programa Estudio 15.

El 13 de noviembre de 1994, Lizarazo fue secuestrado por el Movimiento Jaime Bateman Cayón cuando viajaba junto con los integrantes de su programa, siendo liberado cinco días más tarde.

Posteriormente, en 1998, fue elegido senador de la República y completó su período político en 2002.

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