CNE confirmó que este 4 de junio terminará el escrutinio de votos de la primera vuelta presidencial
CNE confirmó que este 4 de junio terminará el escrutinio de votos de la primera vuelta presidencial
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Este miércoles, 3 de junio, en los micrófonos de Caracol Radio, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, confirmó que este jueves, a más tardar, terminará el escrutinio de los votos de la primera vuelta presidencial y se conocerá el resultado oficial.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...