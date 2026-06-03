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CNE confirmó que este 4 de junio terminará el escrutinio de votos de la primera vuelta presidencial

Este miércoles, 3 de junio, en los micrófonos de Caracol Radio, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, confirmó que este jueves, a más tardar, terminará el escrutinio de los votos de la primera vuelta presidencial y se conocerá el resultado oficial.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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