¿Cuánto ganarán los ministros del Gobierno de Abelardo de la Espriella? Esto dice el Decreto 2026

Abelardo de la Espriella y su gabinete ministerial.

Este viernes 7 de agosto Abelardo de la Espriella, se posesionará como presidente de la República junto a su gabinete presidencial ya previamente conformado.

Durante varias semanas, De La Espriella estuvo anunciando los nombramientos de los diferentes ministros que tendrá en su Gobierno.

Rodrigo Lara, Iván Cancino, Natalia López, Ana María Vesga, Elsa Noguera, Viviane Morales, Fabio Arjona, Juliana Gutiérrez, Jaime Andrés Beltrán y Mauricio Gómez Anín, son algunos de los nombres que acompañarán al nuevo mandatario en su administración.

Sin embargo, en medio de este cambio de mandato han surgido diferentes interrogantes. Una de las preguntas más concurrentes entre los ciudadanos es sobre el salario de los ministros.

¿Cuánto ganarán los ministros del Gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con el Decreto 0312 de 2026, que establece las asignaciones básicas mensuales de los funcionarios públicos a partir del 1° de enero del mismo año, los ministros del despacho y directores de departamento administrativo reciben un pago de treinta millones setecientos setenta mil doscientos cuarenta y seis pesos ($30.770.246) moneda corriente.

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Este sueldo está distribuido de la siguiente manera:

Asignación Básica: 8.418.751

Gastos de Representación: 14.966.638

Prima de Dirección: 7.384.857

Asimismo, detallan que los viceministros y subdirectores de departamento administrativo: diecisiete millones sesenta mil doscientos cuarenta y ocho pesos ($17.060.248) moneda corriente, distribuidos así:

Asignación Básica: 6.141.698

Gastos de Representación: 10.918.550

¿Cuánto ganará José Manuel Restrepo como vicepresidente de Colombia?

El monto que recibirá José Manuel Restrepo una vez llegue a la Vicepresidencia está definido en el Decreto 311 de 2026, mediante el cual el Gobierno estableció el régimen salarial para los funcionarios que integran el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

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De acuerdo con esta normativa, la remuneración mensual del vicepresidente de Colombia para 2026 es de $41.335.491.