Por incapacidad médica, Ricardo Roa permanecerá 30 días más por fuera de la presidencia de Ecopetrol

Ecopetrol anunció que el presidente de la compañía Ricardo Roa continuará fuera de la entidad debido a una incapacidad médica.

La Junta Directiva de la estatal petrolera confirmó que la licencia no remunerada, que debía comenzar el 28 de mayo, fue aplazada y comenzará el 27 de junio de 2026, una vez finalicen sus vacaciones y el tiempo de incapacidad.

“La licencia no remunerada que tenía efecto a partir del 28 de mayo de 2026 y por los siguientes 30 días calendario, como inicialmente fue revelada al mercado, iniciará una vez concluida la incapacidad y el periodo de vacaciones restante, es decir, el 27 de junio del presente año y se extenderá por los siguientes 30 días calendario”, destaca Ecopetrol.

A partir del 27 de junio iniciará su licencia no remunerada por 30 días calendario, extendiendo su tiempo fuera de la empresa hasta el 27 julio.

“La Junta Directiva decidió mantener la designación como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente del presidente”, agregó la empresa en un comunicado

Roa, cercano al presidente colombiano, Gustavo Petro, había anunciado el pasado 7 de abril que se apartaría temporalmente del cargo mediante una licencia no remunerada tras tomar vacaciones, en medio de varias investigaciones judiciales y administrativas en su contra.

El directivo fue imputado el pasado 11 de marzo por la Fiscalía colombiana por el delito de tráfico de influencias de servidor público, dentro de una investigación relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y su posible vínculo con contratos adjudicados por Ecopetrol.

Además, el pasado 12 de mayo la Fiscalía también le imputó el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales, por presuntas irregularidades en el reporte financiero de la campaña presidencial de Petro de 2022, de la cual fue gerente.