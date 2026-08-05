Alejandro Ordóñez sería el nuevo embajador de Colombia ante la OEA de Abelardo De la Espriella
La noticia la terminó de confirmar Carlos Suárez, estratega político y uno de los cercanos a Abelardo De la Espriella.
El exprocurador general Alejandro Ordóñez sería el nuevo embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La noticia la terminó de confirmar Carlos Suárez, estratega político y una de las personas más cercanos del presidente electo Abelardo De la Espriella.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Suárez celebró el regreso de Ordóñez a la vida pública.
“Vuelve al ruedo el hombre que dice lo que piensa y hace lo que dice: Alejandro Ordóñez. Valiente, transparente, dogmático, un verdadero defensor de la patria”, dijo Suárez.
Y agregó: “El que nunca claudicó; fui su estratega y conozco muy bien su esencia”.
Con esta designación, Ordóñez regresa al cargo que ya había ocupado durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
Ordóñez fue magistrado del Consejo de Estado y posteriormente procurador general de la Nación. Entre las decisiones más recordadas está la destitución al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...