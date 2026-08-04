¿Cómo quedó compuesta la nueva cúpula de la Policía del gobierno de Abelardo de la Espriella?

Nueva cúpula de la Policía del gobierno de Abelardo de la Espriella.

El presidente electo Abelardo de la Espriella nombró al general Alejandro Barrera como director de la Policía Nacional y al general Norberto Mujica como subdirector de la institución, con lo que quedó definida la nueva cúpula de mando de la Policía para el inicio del nuevo gobierno.

El general Alejandro Barrera llega al cargo con 35 años de servicio y fue director de Carabineros y Seguridad Rural, director de Inteligencia Policial, jefe de operaciones de la DIPOL, oficial de enlace de la Policía de Colombia ante EUROPOL, en Lyon (Francia), y jefe de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) de la Dijín.

Además, es administrador policial, administrador de empresas y cuenta con especializaciones en Seguridad, Policía y Sociedad, de la Universidad de Toulouse (Francia), Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda, y Seguridad de la Escuela de Postgrados de la Policía.

Por su parte, el general Norberto Mujica, quien asumirá la Subdirección de la Policía, es reconocido por su trayectoria en inteligencia policial.

Durante el gobierno de Iván Duque estuvo al mando de la Dirección de Inteligencia de la institución y, desde ese cargo, participó en operaciones contra estructuras del narcotráfico, el ELN, las disidencias de las Farc y organizaciones de crimen organizado. Además, coordinó procesos de inteligencia estratégica que apoyaron operaciones de captura de cabecillas y la desarticulación de redes criminales.

La nueva cúpula también estará integrada por el brigadier general Ricardo Alarcón, quien fue designado como jefe nacional del Servicio de Policía. Desde este cargo tendrá la responsabilidad de coordinar las capacidades operativas y el servicio policial en todo el país.

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