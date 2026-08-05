Último discurso de Petro como presidente: “Colombia tendrá una desobediencia pacífica”

A tres días de dejar el mandato, el presidente Gustavo Petro presidió su último discurso ante cientos de personas que asistieron al Festival por la Defensa de la Educación Pública en Soacha.

Durante su intervención, el presidente Petro reiteró en que Colombia tendrá una desobediencia pacífica ante lo que denomina un “gobierno ilegítimo” del que hay que defender al país.

El presidente Petro volvió a afirmar que el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, podría desmontar las reformas sociales impulsadas en su administración. Sin embargo, señala que según su opinión, no lograría completar los cuatro años de mandato porque la ciudadanía terminaría presionando su renuncia.

Además, aseguró que en sectores cercanos al entorno político estadounidense lo estarían llamando “Abelardo el Breve”.

En medio de su discurso, volvió a hablar sobre el supuesto plan para capturarlo, y aseguró que si llegase a pasar? El pueblo debe entrar en huelga general.

“Si se atreven a tocar al presidente actual de Colombia y tratar de mancillarlo con cárceles inmerecidas... yo invito desde aquí, antes de que sea tarde, a que se convoque una huelga general indefinida si eso llega a suceder”, dijo.