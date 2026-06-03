Petro por protestas en Chile: “eligieron a Kast y otra vez la guerra violenta contra la juventud”

Mucho rechazo ha generado las protestas en Chile, convocadas por organizaciones sindicales y agrupaciones estudiantiles contra la política de austeridad del gobierno de José Antonio Kast.

El rechazo es por los disturbios que han marcado las manifestaciones, pues el Cuerpo de Carabineros reprimió violentamente este miércoles la movilización masiva convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile y el Colegio de Profesores, convocada en contra de la reforma que promueve el mandatario de ultraderecha José Antonio Kast y un recorte del 3% del presupuesto para todos los Ministerios, entre ellos para el sector educativo.

¿Qué dijo Petro sobre los disturbios en Chile?

Tras las marchas y los disturbios en Chile, el presidente Gustavo Petro señaló que eligieron a José Antonio Kast y volvió “la guerra violenta contra la juventud”.

Dijo que lo eligieron en Chile, y en lugar de “subir impuestos a los ricos empezó a debilitar el presupuesto de la educación”.

Para el presidente colombiano, desde que Kast subió al poder, decidió desmontar todas las conquistas sociales del progresismo.

Por lo que señaló que “solo hay que mirar a Bolivia,Chile y Argentina para saber cómo los pueblos pueden equivocarse”.