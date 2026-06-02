Presidente Gustavo Petro insiste en que hay fraude electoral

A pesar de que la Registraduría asegura que el conteo y los resultados electorales fueron “impecables”, el presidente Gustavo Petro insistió en que hay fraude.

El alto mandatario insistió en desconocer los datos del preconteo de los hermanos Bautista, al señalar que el “software sí fue modificado”.

“El software si fue modificado y dos veces el 26 de mayo del 2026. La primera modificación ocurrió a la 1.21.35 pm y la segunda a las 7.21.13 pm“, dijo.

Agregó que “la modificación consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas. El diario el tiempo logró descubrir solo la modificación de mesas“.

El presidente Petro insistió en que por esto se dio la diferencia de “885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal”.

Además, volvió hablar sobre variación en los puestos de votación: “En el conteo de votos de los hermanos Bautista, aparecen 5.300 mesas con ms de 300 votos en el día, que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección, muchas llegan a 700 votos”.

Añadió que: “en esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda. Entrego el dato completo de las 5.300 mesas”.

Finalmente, el alto mandatario asegura que pondrá en conocimiento de las autoridades todos estos datos recopilados.